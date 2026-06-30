Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск к российскому ЦБ из-за иска регулятора в России

Euroclear: решение суда в Москве по иску ЦБ на €200 млрд не повлияет на активы регулятора — они останутся замороженными

Депозитарий «категорически» его оспаривает. 15 мая 2026 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear и постановил взыскать €200 млрд. Заседание было закрытым.