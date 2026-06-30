Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск к российскому ЦБ из-за иска регулятора в России

Он заявляет, что московский суд, удовлетворивший иск ЦБ о взыскании 18,17 трлн рублей, был не вправе это делать. Штаб-квартира Euroclear. Источник: GlobalLookPressДепозитарий оспаривает в Брюссельском коммерческом суде решение Арбитражного суда Москвы, который 15 мая 2026 года полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, пишет The Brussels Times со ссылкой на бельгийскую газету L’Echo.В иске он утверждает, что у российского суда не было полномочий рассматривать это дело — это может делать только бельгийский суд. Юрист депозитария назвал процесс «несправедливым».В ЦБ сообщили РБК, что регулятор осведомлен об иске Euroclear и вырабатывает стратегию и тактику защиты в суде.ЦБ подал иск в декабре 2025 года из-за «незаконных действий» европейской стороны. Регулятор не может распоряжаться принадлежащими ему активами и ценными бумагами и несёт убытки. В феврале 2026 года Банк России также подал заявление об оспаривании регламента Совета Евросоюза, вводящего бессрочную заморозку его активов.Страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы Банка России на €260 млрд, писала FT. Большая часть — около €191 млрд — находится в Euroclear. По итогам 2025 года депозитарий получил €5 млрд от инвестирования заблокированных российских активов, а за первый квартал 2026-го — €1,1 млрд.Таня БоброваДеньги18 маяEuroclear: решение суда в Москве по иску ЦБ на €200 млрд не повлияет на активы регулятора — они останутся замороженными Депозитарий «категорически» его оспаривает.15 мая 2026 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear и постановил взыскать €200 млрд. Заседание было закрытым.#новости #цб #euroclear