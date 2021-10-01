Олег Тиньков выплатит $506 млн, чтобы урегулировать претензии налоговиков США Статьи редакции
В рамках соглашения Тиньков признал вину.
Об условиях мирового соглашения между основателем группы TCS Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США стало известно на слушаниях в Окружном суде Калифорнии, пишет РБК. Издание следило за трансляцией суда в прямом эфире.
Если Тиньков будет признан виновным в тяжком преступлении, то при получении гражданства США он может лишиться ряда гражданских прав, в том числе не сможет участвовать в выборах и покупать оружие, приводит РБК слова представителя обвинения.
По данным издания, в рамках соглашения Олег Тиньков признал вину, хотя ранее заявлял о своей невиновности. Представитель Тинькова сообщил РБК, что бизнесмен не будет продавать свои акции в TCS Group для выплаты штрафа, так как имеет «достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас».
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточняли в компании.
- После выхода TCS Group Holding на Лондонскую фондовую биржу состояние предпринимателя превысило миллиард долларов, посчитали в Минюсте США. Ведомство подозревало Тинькова в сокрытии доходов и подаче недостоверной налоговой декларации при отказе от американского гражданства.
- 1 марта 2020 года Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), писала Sunday Express. Его обязали сдать свои паспорта, отмечаться в полиции и запретили покидать Лондон.
- 18 сентября из материалов, направленных в суд Калифорнии, стало известно, что Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий.
Он миллиардер уже лет 5. При том, что это было при цене 20 долларов за акцию или около того. Сейчас 1 акция тинька стоит свыше 90. Так что если он даже продал бы часть акций, то еще 3-4 миллиарда осталось.
И я не думаю, что для него большая проблема получить огромный кредит под залог акций. Скажем эти же 500млн он мог взять 5 лет назад под символические 2-3% инвестировать с доходностью 15% годовых. Сейчас бы имел 1млрд при таких условиях.
Как раз 500 чтобы налоги заплатить и 500 чтобы кредит погасить.
Ну из своих бы добавил чуточку.
Но это просто пример.
Деньги делают деньги
а что вы так рады за человека ? Ведь он причастен к криминальному миру в 90х и 2000х, по обзорам, информации, разным источникам это уже не раз говорилось. Просто если этот человек действительно поднялся с низов без взяток, без общения с криминальным миром, тогда ещё можно гордится этим человеком. Плюс за других людей говорить, что они за деньги родную мать продадут ...... для чего ? И как люди бесились от этого банка и раздражали они его просто потому что: человек уже вернул долг свой и все документы и обращение в полицию есть о возврате долга, а его всё равно ........ и много таких аудио в сети. Один из самых дорогих банков для кредитования, но зато одобряют ведь больше чем другие. ред.
Зависит от того как ордер обрабатывается, если он не уходит на внешний рынок, а исполняется внутри стыкуя покупателя и продавца, затем сверяя внешние данные на выгодность этой сделки по отношению к внешнему исполнению то там такая интересная схема получается, но это из разряда легенд. Где то читал, в разрезе работы кухни
Думаете, могут так изощряться?
Лично мне, кажется, что на текущем рынке юных трейдеров, которые торгуют внутри дня – для тинькоффа это просто золотая жила.
Да и тех сбои страшны только если ты на быстрой торговле сидишь. А если на дни, недели, месяцы, не говоря уже на года – эти тех сбои вообще ни на что не влияют.
Если тинькофф и зарабатывает на сбоях, то только на тех кто хочет сиюминутную выгоду. А если с плечами – мама не горюй.
У меня достаточно странная стратегия, посмотрев все истории устепеха, и красивые графики, пришел к выводу что есть два пути:
купить то что все покупают, что то отросло на 4000% уже, и все меряются этими покупками, хоть компании хорошие и безносы классные.
Или мой план.
Покупать только то что интересно на IPO, и что потенциально за 10/20 лет в случае успеха так же вырастут как и бронтозавры сегодняшнего рынка. Мир не статичная вещь, что то умирает что то рождается, что бы родилась империя должна погибнуть империя.
Есть еще человечек интересный, у него был капитал предположим 1 мил $ , он пошел путем покупки дивидендных акций РФ, а на дивиденды покупать акции иностранных компаний, тоже нормальный вариант, но у меня столько нет
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Причина банальна. Не знаю, единственная ли страна США, но точно одна из немногих стран, в которой ты обязан платить налоги, даже если ты тут не живешь и никогда не жил, но являешься гражданином США. Если ребенок здесь просто родился, а через неделю вы опять уехали в свою страну, ребенок вырос, никогда не приезжал в США и 40 лет живет в другой стране, то он все равно обязан будет платить налоги на все свои доходы, не только заработки. То есть ему придется платить налог на доход с продажи недвижимости, на доход с продажи акций, на денежные подарки, наследство ред.
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В рамках соглашения Тиньков признал вину.
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