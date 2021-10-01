Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Nazigul Jusupova

Олег Тиньков выплатит $506 млн, чтобы урегулировать претензии налоговиков США Статьи редакции

В рамках соглашения Тиньков признал вину.

Об условиях мирового соглашения между основателем группы TCS Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США стало известно на слушаниях в Окружном суде Калифорнии, пишет РБК. Издание следило за трансляцией суда в прямом эфире.

Если Тиньков будет признан виновным в тяжком преступлении, то при получении гражданства США он может лишиться ряда гражданских прав, в том числе не сможет участвовать в выборах и покупать оружие, приводит РБК слова представителя обвинения.

По данным издания, в рамках соглашения Олег Тиньков признал вину, хотя ранее заявлял о своей невиновности. Представитель Тинькова сообщил РБК, что бизнесмен не будет продавать свои акции в TCS Group для выплаты штрафа, так как имеет «достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас».

  • В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тиньков не является гражданином США с 2013 года, уточняли в компании.

  • После выхода TCS Group Holding на Лондонскую фондовую биржу состояние предпринимателя превысило миллиард долларов, посчитали в Минюсте США. Ведомство подозревало Тинькова в сокрытии доходов и подаче недостоверной налоговой декларации при отказе от американского гражданства.
  • 1 марта 2020 года Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), писала Sunday Express. Его обязали сдать свои паспорта, отмечаться в полиции и запретили покидать Лондон.
  • 18 сентября из материалов, направленных в суд Калифорнии, стало известно, что Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий.

#новости #олегтиньков

4691 просмотров
85 85 комментариев
25
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 85, "likes": 25, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 300498, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 Oct 2021 20:49:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
85 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrey Smalkov

Рад за Олега. 500 млн он переживет, это ерунда для него, заработает. Совсем не хотелось, чтобы такого человека посадили. Здоровья Олегу и новых проектов 🔥

Ответить
38
Evgeny Terentev

Как он заработает? Кредиты будет выдавать по ставке 30%? Пусть амерам и выдает под 30%

Ответить
3
Василий Белогородов

Вроде, в соседней новости обещано "от 12% бизнесу". Кроме того, банки зарабатывают на разном (комиссии всякие), а не только на этом.

Ответить
2
Лев Коптев

Он миллиардер уже лет 5. При том, что это было при цене 20 долларов за акцию или около того. Сейчас 1 акция тинька стоит свыше 90. Так что если он даже продал бы часть акций, то еще 3-4 миллиарда осталось.
И я не думаю, что для него большая проблема получить огромный кредит под залог акций. Скажем эти же 500млн он мог взять 5 лет назад под символические 2-3%  инвестировать с доходностью 15% годовых. Сейчас бы имел 1млрд при таких условиях.
Как раз 500 чтобы налоги заплатить и 500 чтобы кредит погасить. 
Ну из своих бы добавил чуточку.
Но это просто пример.
Деньги делают деньги

Ответить
0
El Negro

Ага всей страной переживали. На доллар больше и не стали бы платить.
Ждём новых пельменей и пива.

Ответить
4
Pavel Ivanov

А я думал, на VC уже коллективный иммунитет к такого вида комментариям :-)

Как-то обидно прям за висичан – медленно эволюционируем... ред.

Ответить
1
Андрей Николаев

Да тут любят кидаться из стороны в сторону. Как банк очередного клиента нагибает - так тинек вор, врун, мошенник, закройте его скорее. Как статья про здоровье с налогами - так гасподь, дай ему сил и здоровья и сына здорового, аминь!

Ответить
1
Михаил Швец

Так вот кто оплатит долги США 😁

Ответить
1
Юлиана Бурдакова

а что вы так рады за человека ? Ведь он причастен к криминальному миру в 90х  и 2000х, по обзорам, информации, разным источникам это уже не раз говорилось. Просто если этот человек действительно поднялся с низов без взяток, без общения с криминальным миром, тогда ещё можно гордится этим человеком. Плюс за других людей говорить, что они за деньги родную мать продадут ...... для чего ? И как люди бесились от этого банка и раздражали они его просто потому что: человек уже вернул долг свой и все документы и обращение в полицию есть о возврате долга, а его всё равно ........ и много таких аудио в сети. Один из самых дорогих банков для кредитования, но зато одобряют ведь больше чем другие. ред.

Ответить
0
Серёга Питер

Техническими сбоями в инвестициях отобьёт)))

Ответить
43
Igor Shkarin

Как они техническими сбоями зарабатывать могут? Они же берут комиссии за сделки. А тех сбои по сделкам влияют только на инвесторов. Есть сбой или нет, торговля будет, а значит и комиссия.

Или я чего-то не понимаю? ред.

Ответить
1
Александр Якунин

Зависит от того как ордер обрабатывается, если он не уходит на внешний рынок, а исполняется внутри стыкуя покупателя и продавца, затем сверяя внешние данные на выгодность этой сделки по отношению к внешнему исполнению то там такая интересная схема получается, но это из разряда легенд. Где то читал, в разрезе работы кухни

Ответить
0
Igor Shkarin

Думаете, могут так изощряться? 
Лично мне, кажется, что на текущем рынке юных трейдеров, которые торгуют внутри дня – для тинькоффа это просто золотая жила. 

Да и тех сбои страшны только если ты на быстрой торговле сидишь. А если на дни, недели, месяцы, не говоря уже на года – эти тех сбои вообще ни на что не влияют. 

Если тинькофф и зарабатывает на сбоях, то только на тех кто хочет сиюминутную выгоду. А если с плечами – мама не горюй.

Ответить
0
Александр Якунин

без понятия если честно, слишком мутно для них было бы так делать, я другим брокером пользуюсь, но я и не торгую, я только покупаю.

Ответить
0
Igor Shkarin

Портфель совсем не меняете?

Ответить
0
Александр Якунин

У меня достаточно странная стратегия, посмотрев все истории устепеха, и красивые графики, пришел к выводу что есть два пути:

купить то что все покупают, что то отросло на 4000% уже, и все меряются этими покупками, хоть компании хорошие и безносы классные.

Или мой план.

Покупать только то что интересно на IPO, и что потенциально за 10/20 лет в случае успеха так же вырастут как и бронтозавры сегодняшнего рынка. Мир не статичная вещь, что то умирает что то рождается, что бы родилась империя должна погибнуть империя.

Есть еще человечек интересный, у него был капитал предположим 1 мил $ , он пошел путем покупки дивидендных акций РФ, а на дивиденды покупать акции иностранных компаний, тоже нормальный вариант, но у меня столько нет 

Ответить
0
Самир Алиев

Ты не понимаешь юмор.

Ответить
0
Андрей Николаев

А комиссия с маржи? Забыли? Или думаете это просто так существует десяток багов, которые за клиента влезают в маржу, даже если та в настройках отключена?)

Ответить
0
Значительный Гоша

Вот так деньги России уходят в США🤌🏻

Ответить
5
MEGAtraXXXer666

Какие ещё деньги России?

Ответить
18
Значительный Гоша

клиенты Тинькоф кто? Россияне

Ответить
6
Привлекательный Петя

Ээээ... То есть вы думаете, что Тинькофф просто спиздили ваш кэшбек и отдал в Штаты? -) 

Ответить
24
Василий Белогородов

Но звучит-то красиво! :D

Ответить
15
El Negro

Деньги Тиньков это деньги Тинькова. Причём тут Россия?

Ответить
0
Василий Белогородов

Если я продам вам яблоко, то ваши деньги перейдут ко мне. Однако их источником будете вы.

Ответить
2
Александр Якунин

О, мое почтение.

Ответить
1
Василий Белогородов

Как видите, я недаром закончил экономфак мгу

Ответить
3
KSA

У Тинькова не может быть своих денег.

Ответить
1
Даниил Рыжков

Я что-то пропустил, он из налогов штраф оплатил? 

Ответить
3
KINCH

 Я что-то пропустил, он из налогов штраф оплатил?

Еще один маржу с наценкой не различает 

Ответить
–2
Даниил Рыжков

При чем здесь маржа и наценка?

Ответить
3
Yury Gagarin

нет у России своих денег. ред.

Ответить
3
KINCH

  имеет «достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас».

Вот так сходу, наликом, выплатить пол лярда баксов... Моё почтение 

Ответить
14
Sht_Anton

Перевод на карту?

Ответить
3
Андрей Волхонский

По подписке на переводы от Сбера. 

Ответить
1
Igor Shkarin

Главное по СБП, а то комиссия.

Ответить
12
Станислав Назаров

- Российское государство как обычно сглотнет. 
- Русский либерал опять напишет про хуевые условия для бизнеса в России.

Ответить
10
Иван Шеметов

Российское государство как обычно сглотнет 

а причем здесь государство вообще? Да и НАШ ВЕЛИКИЙ ПРЕЗИДЕНТ единственный , кто не нагинается перед пендосами!

Ответить
7
Ivan Zamorev

Впервые не минусят тут хвалу президенту)) И прекрасно. Отлично увидели что там тоже дисциплина только там еще и стреляют. Слава России! России а не чиновникам!

Ответить
0
Андрей Николаев

Да, стрельба или бутылка, что лучше...дайте подумать..

Ответить
0
Ivan Zamorev

Вы там жили? Там оружие у всех. Какая еще бутылка? Опять какие-то мифы и гоп приколы?

Ответить
1
Igor Shkarin

На тоненького ред.

Ответить
0
Розарио Агро

«Российское государство как обычно сглотнет. »

Всмысле, сглотнёт? Возможность богатых не платить налоги, это единственное конкурентное преимущество роисси. Должны ещё бабла заплатить за рекламу 🤣

Ответить
3
Вертикальный бас

Он не уплатил налоги в США в свое время, имея гражданство США. 

Ответить
1
Ar AbduRashid

Смерть и налоги, неизбежны. © какой то умный американец

Ответить
1
Ivan Zamorev

Бенджамин Франклин

Ответить
0
Демьян Федулов

Амеры тинька как лоха на деньги подписали. Он сразу ссыканул и забашлял. Амеры - пацаны серьезные, это не блогеры какие-то, которых можно по беспределу кошмарить...
P.S. Для минусаторов - а в чем я не прав то? ред.

Ответить
11
Привлекательный Петя

У меня так на районе кенты реальные базарят бля буду йопт

Ответить
2
Сергей

Возможно просто не захотел судиться в течение многих лет, находясь в неприятных условиях, тем более проблемы со здоровьем. Или реально скрыл доходы и понял, что выхода теперь нет, так как правда всплыла

Ответить
7
Руслан Ніколаєнко

с налогами в США шутить, это хуже всего, даже убийц оценивают проще, чем скрытие налогов

Ответить
8
Василий Белогородов

Самое вероятное - и то, и другое вместе. ред.

Ответить
0
Артем Павлючук

Прям сериал Миллиарды.

Ответить
8
Привлекательный Петя

Вот и конец эпопеи -) 

Ответить
5
Sergey L.

И слава богу)

Ответить
8
Ivan Zamorev

А гипотетически человек такого масштаба может вообще не платить, и отказаться ездить в Америку и жить на вилле и блевать с яхты на всех вокруг как он сам это описывал)) ? Или розыск?

Ответить
0
Serge Tikhonenko

Дороговато обошёлся американский паспорт)

Ответить
3
Alexander Polozov

Дороговато обходится лечение в Британии. ред.

Ответить
0

Комментарий удален

Роман
Ответить
9
Yury Gagarin

у тебя просроченный кредит и тебя от его имени звонками донимают??

Тиньков охренительный бизнесмен! 

Ответить
0
Привлекательный Петя

Фу таким быть 

Ответить
0
Вертикальный бас

Отделался легко. Но и урок тоже ) 

Ответить
1
Василий Белогородов

Урок надо было раньше усваивать. По статистике, количество отказов от гражданства США среди богатых каждый год растет ударными темпами (например, за 2020 - 6707, прирост почти в 2.5 раза в сравнении с предыдущим годом)

Ответить
1
Michael Smith

По статистике, количество отказов от гражданства США среди богатых каждый год растет ударными темпами

За отказ от гражданства надо отдать 24% своего состояния, как налог на выход.

Тиньков именно с этим и встрял, отдал не все.
В итоге сейчас в 2 раза больше отдал чем был должен. ред.

Ответить
1
Dimitri

Вау. Целых 6707 миллионер из 10 Лямов сбежали из США. Как они такое только переживут?

Ответить
–1
Василий Белогородов

Попробуйте вчитаться в тему. Обсуждается не то, что США переживут, а что есть причины бегства богатых.

Ответить
2
Viktor Kutolkin

И что есть причина такого "бегства"? Хотя куда полезенее было бы сравнить с приростым оных. Полагаю, динамика будет несравнимой.

Ответить
0
Василий Белогородов

Причина банальна. Не знаю, единственная ли страна США, но точно одна из немногих стран, в которой ты обязан платить налоги, даже если ты тут не живешь и никогда не жил, но являешься гражданином США. Если ребенок здесь просто родился, а через неделю вы опять уехали в свою страну, ребенок вырос, никогда не приезжал в США и 40 лет живет в другой стране, то он все равно обязан будет платить налоги на все свои доходы, не только заработки. То есть ему придется платить налог на доход с продажи недвижимости, на доход с продажи акций, на денежные подарки, наследство ред.

Ответить
0
Виктор Булов

Ага, легко. У тебя бы забрали полмиллиарда

Ответить
0
Aleksey Telyshev

Ну посидел бы чутка, он же давно идёт к такому успеху

Ответить
1
Александр Якунин

Интересно, а налоговый вычет он сможет получить по месту резиденства, кто компетентный что бы ответить?

Ответить
1
Виктор Булов

Три года отсидеть или отдать полмиллиарда ред.

Ответить
0
V. Pupkin

Чукча не читатель

Ответить
0
Василий

Не хочу растраивать  злопыхателей. Но уровень жизни Тинькова не измениться в худшую сторону из-за этого штрафа ни на грамм 

Ответить
0
Serge Sokolov

А бесконечный пиздеж на любимую тему - я величайший экономист в истории и парень не промах,  тоже останется? (я больше об этом беспокоюсь, а на яхте пусть себе плывет) 

Ответить
2
Василий

Ну капитализация  ТКС 20 миллиардов вроде, парень он не промах это факт, а не звиздеж

Ответить
0

Комментарий удален

Алексей Мигачев

Чет дохрена отжали - пол ярда с физ лица

Ответить
0
Ivan Zamorev

Вложение в экономику США за счёт наших граждан.

Ответить
0
Candy Blue

Пол миллиарда. Нихрена себе штраф! Хоть кто-нибудь из частных лиц больше платил? США показывают кто здесь главный ред.

Ответить
0
Ivan Zamorev

Заработав на наивных гражданах берущих кредит под 40% понесет пол ярда!!! твою ж мать!! баксов в бюджет США!! Человек без границ. Моральных. 🤬

Ответить
0
Alexander Solokhin

36 000 000 000 рублей мля…ть, Олег ну как так?

Ответить
0
Alexander Solokhin

36 000 000 000 рублей мля…ть, Олег ну как так? 

Ответить
0
Viacheslav Semenchuk

Хорошая сумма

Ответить
–1
Антон Антонов

Выкрутился все-таки.

Ответить
–1
Ilnur Seebaev

поздравляю, Олег Юрьевич!!!

Ответить
–1
Артур Анатольевич Ротарь

Красавчик 🔥🔥🔥 Кейс для истории

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 85 комментариев
Маркетинг
Маша Цепелева
«Вернись, мы всё починили»: «Ситимобил» запустил рекламную кампанию обновлённого приложения для водителей Статьи редакции

Билборды установили в Москве и Петербурге.

60 60 комментариев
28
Точка
Точка и интегратор Get8 – партнёр-amoCRM – запустили совместный сервис

Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Everest
Как мы в Everest строим и развиваем отношения с клиентами. Вся подноготная нашей системы аккаунтинга. Часть первая

Привет, меня зовут Вова Белоусов. В 2016 году я создал UX-студию Everest и всё это время занимаюсь её развитием. Сегодня мы входим в десятку лучших дизайн-студий России по версии Tagline и проектируем интерфейсы веб-сервисов и мобильных приложений для Сбера, РСХБ, МТС, Scania и других крупных брендов.

6 6 комментариев
21
Северсталь
«Северсталь» стала резидентом платформы для поиска инноваций SberUnity

С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

1 1 комментарий
2
Право
Nazigul Jusupova
Олег Тиньков выплатит $506 млн, чтобы урегулировать претензии налоговиков США Статьи редакции

В рамках соглашения Тиньков признал вину.

85 85 комментариев
25
Httpool
Что узнали зрители конференции по глобальному маркетингу GoGlobal! 2021 с международными спикерами

На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.

0 Обсудить
0
Транспорт
Nazigul Jusupova
Дептранс запустил в Новой Москве сервис карпулинга на автобусах Статьи редакции

Стоимость поездки 46 рублей.

41 41 комментарий
21
Техника
Мария Шибанова
Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции

С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч
267 267 комментариев
149
IPQuorum
В Москве состоялась презентация фильма «Одна» о судьбе выжившей в авиакатастрофе 1981 года

30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.

0 Обсудить
0
Торговля
MpClass
Wildberries запустил продажу цифровых товаров.Сколько можно заработать на продаже цифровых товаров? Пример с цифрами

Крупнейший маркетплейс России начал продажу цифровых товаров. Ссылка на витрину цифровых товаров https://digital.wildberries.ru/. Раздел цифровые товары появился в общем каталоге:

6 6 комментариев
5
IPQuorum
На Неделе российского бизнеса предприниматели и чиновники обсудят влияние нематериальных активов на рост экономики

12 октября в рамках Недели российского бизнеса пройдёт Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Его организует Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участники обсудят «узкие места» налоговой и финансовой систем и предложат решения, которые позволят успешно развиваться…

0 Обсудить
0
Больше статей
null