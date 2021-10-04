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Право
TJ

Российские издательства пожаловались на Facebook в Роскомнадзор из-за пиратских книг Статьи редакции

Они просят оштрафовать компанию на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств АСТ, «Эксмо», МИФ и других, обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности Facebook. По словам заявителей, компания не удаляет пиратские версии книг из Instagram, сообщают «Ведомости».

Член правления АЗАПИ Максим Рябыко рассказал, что Instagram занимает второе место по количеству нелегальных ссылок — издатели обнаружили около трёх тысяч в аккаунтах пользователей. На первом месте Telegram c 35 тысячью, но соцсеть удалила их по запросу правообладателей.

В письме АЗАПИ утверждается, что Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок через специальную форму. В некоторых случаях компания не ограничивает их распространение даже по решению Мосгорсуда. Издатели требует привлечь Facebook, владеющий Instagram, к ответственности за неудаление нелегального контента. Компании может грозить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом.

из письма АЗАПИ

Издатели ежегодно теряют 15-20% дохода или около полутора миллиардов рублей из-за деятельности пиратов. В июне в Госдуму внесли законопроект, разрешающий внесудебное исключение из поиска сайтов с пиратским контентом. Правообладатели смогут создать системы с указателями таких страниц, реестры таких систем должен вести Роскомнадзор.

#новости #instagram #издатели

1015 просмотров
31 31 комментарий
1
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31 комментарий
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One Geek

Я даже не знал, что в инсте есть книги. Спасибо, АЗАПИ!

P.S. АЗАПИ, бро, я так понял у вас уже есть шорт-лист с аккаунтами, где лучше брать книги. Можете выложить тут или у себя на сайте? Спасибо! :) ред.

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20
Телевизионный химик

А российские издательства не пробовали пересмотреть цены на электронные книги?

На днях одну книжку хотел купить: бумажная 1100, электронная 700.

И ладно бы я получил крутой продукт за эти деньги, но почти все электронные книги — свёрстанное через жопу говно.

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14
Mik Petrov

Согласен, хотел на ЛитРес книгу скачать легально, увидел цены и вспомнил про рутрекер

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4
shiva

он рулит, поддержим ресурс лучше

и VPN не надо, всё через бесплатное расширение Firefox отлично открывается, которое просто прокси)

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0
Эдуард Гладышев

Да и Флибусте спасибо, выручает ред.

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2
Андрей Страдов

Недавно покупал там "Лидерство без вранья" Джеффри Пфеффера за 243 р. (часть была оплачена бонусными баллами, полученными за подключение пары соц. сетей). Это стоимость 1 кофе в Мск. Не думаю, что это много за хорошую книгу.

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0
Gleb Tyutikov

Вы получаете не книгу, а эмоцию, эмоцию от познания сегодня через опыт чтения российской электронной книги. Если рассматривать это опыт как частное от общего, то за 700 р. Вы познали очень многое, так что поблагодарите издательство.

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0
shiva

я вам столько х__ понапишу и выставлю потом за это

тоже будет считаться нормальным? сейчас куча людей у которых в голове нихера нет но знают чем можно зайепить аудиторию спекулируют важными доя общества и личности ценностями и образами зарабатывая надуманной зерней которого ничего общего с жизнью не имеет, так что не надо загонять про эмоции, вы уже света белого не видите из-за этих «настоящая продажа это эмоции, а не благо» - типичная гадостная позиция еоторая может быть применима как дополнительный посредник между благом которое клиент не ощущает без презентации и заказчиком, но это не значит, что теперь нормально продавать херню говоря что раз ты кого-то развёл ей то за это стоит платить. вы ещё скажите что эти недописатели трудятся и время своё тратят (меня волнует сколько вор трудится и время тратит на изучение устройства замка?)

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0
Влад Борщ

Не проще подать в суд на интернет в принципе? Пиратство было, есть и будет. Всё удалить невозможно.

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9
Крипто Кун

Рекомендую съездить в Германию.  Там вы поменяете свое мнение. 

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1
Миша Магадан

А что там?

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0
Крипто Кун

Штраф пару тысяч евро за скачивание нелегального контента именн для юзера, как итог такие сайты не имеют популярности и загибаются.   ред.

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0
Эдуард Гладышев

А что, впн и тор у них не работает?

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0
Крипто Кун

Хз но операторы связи детектят даже если пользуешься впном

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0
Миша Магадан

Штраф пару тысяч евро за скачивание

а если не скачиваешь, а на сайте читаешь, слушаешь, смотришь?

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0
Крипто Кун

Хочеш читать/слушать/смотреть? ПЛОТИ ред.

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0
Джон Картошкин

Э, издальцы, ну харе уже текстовые файлики продавать, которые легко пиратить. Делайте интерактивные книги, у вас 15 лет на это было, ровно столько лет назад я услышал про эту идею, а воз и ныне там. Соответствуйте техническим средствами уже, подсветку починить литрес не может в приложухе миллион лет уже.

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4
Крипто Кун

А для чего нужны интерактивные книги? Читателю это нах надо? 

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3
Madina Djalilova

Они считают свои потери в 15-20%.
Как же они не понимают, что люди, которые скачивают книги бесплатно НИКОГДА не купят их. Даже если всё закроют, то они будут ходить в библиотеки и брать книги.

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2
Крипто Кун

Ещё как купят.  Искал одну книгу чтобы скачать но ее нигде не было, пришлось купить.  Так что их гипотеза верна 

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1
Эдуард Гладышев

Ну это одна такая книга на сотню

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1
Крипто Кун

Я много не читаю.

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0
Maxim

Вдруг кому пригодится.
Можно зарегистрироваться онлайн в центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского. После регистрации в лк выбираете «получить доступ к литрес». Вам дают лог и пароль и можно бесплатно запрашивать и читать/слушать книги. На прочтение, если не ошибаюсь, дают 2 недели. Единственное, не все книги сразу выдают к чтению, так как их выдаётся на руки ограниченное количество и нужно подождать пока освободится интересующее Вас произведение.

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0
Миша Магадан

так как их выдаётся на руки ограниченное количество

как это "ограниченное количество"??? это же файл, его могут смотреть одновременно все жители планеты 

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1
Вкусный жар

Тишина должна быть в библиотеке!

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3
Maxim

Уот так уот

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0
Green Base

Как же они задолбали с жалобами

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0
Billy Jean

Что-то верится с трудом. Шэрить ссылки в инсте могут только те, у кого > 10 тыс подписчиков и только в сторис. Кто и зачем это будет делать?

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0
Максим Мостовой

Ссылка в профиле и таплинк

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0
Миша Магадан

компания не удаляет пиратские версии книг из Instagram

ого, в инстаграме и книги есть!

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0
Вкусный жар

Ой. На дня приключилась забавная история с моей знакомой - она хотела купить легально электронную книгу для того,чтобы по ней сделать реферат - скопировать(о боже) часть контента,а не набирать его руками.

Так вот. Издательство называлось что-то вроде "Русская книга" и у нее было свое приложение для загрузки книг. И видимо чтения.

Я не смог даже зарегистрироваться там. Настолько убогим был интерфейс.
И. Угадайте что я не смог сделать - я не смог скопировать в поле ввода email- сам email. 
Такая функция была недоступна даже на форме входа в аккаунт!

Вот такое удобство.
Спрашивается, зачем было отдавать 1500р за такую ущербную версию информации... Когда... когда... мы все знаем какие способы есть. Удобные и с возможностью копирования.

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0
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