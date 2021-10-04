Российские издательства пожаловались на Facebook в Роскомнадзор из-за пиратских книг Статьи редакции
Они просят оштрафовать компанию на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств АСТ, «Эксмо», МИФ и других, обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности Facebook. По словам заявителей, компания не удаляет пиратские версии книг из Instagram, сообщают «Ведомости».
Член правления АЗАПИ Максим Рябыко рассказал, что Instagram занимает второе место по количеству нелегальных ссылок — издатели обнаружили около трёх тысяч в аккаунтах пользователей. На первом месте Telegram c 35 тысячью, но соцсеть удалила их по запросу правообладателей.
В письме АЗАПИ утверждается, что Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок через специальную форму. В некоторых случаях компания не ограничивает их распространение даже по решению Мосгорсуда. Издатели требует привлечь Facebook, владеющий Instagram, к ответственности за неудаление нелегального контента. Компании может грозить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Издатели ежегодно теряют 15-20% дохода или около полутора миллиардов рублей из-за деятельности пиратов. В июне в Госдуму внесли законопроект, разрешающий внесудебное исключение из поиска сайтов с пиратским контентом. Правообладатели смогут создать системы с указателями таких страниц, реестры таких систем должен вести Роскомнадзор.
я вам столько х__ понапишу и выставлю потом за это
тоже будет считаться нормальным? сейчас куча людей у которых в голове нихера нет но знают чем можно зайепить аудиторию спекулируют важными доя общества и личности ценностями и образами зарабатывая надуманной зерней которого ничего общего с жизнью не имеет, так что не надо загонять про эмоции, вы уже света белого не видите из-за этих «настоящая продажа это эмоции, а не благо» - типичная гадостная позиция еоторая может быть применима как дополнительный посредник между благом которое клиент не ощущает без презентации и заказчиком, но это не значит, что теперь нормально продавать херню говоря что раз ты кого-то развёл ей то за это стоит платить. вы ещё скажите что эти недописатели трудятся и время своё тратят (меня волнует сколько вор трудится и время тратит на изучение устройства замка?)
Э, издальцы, ну харе уже текстовые файлики продавать, которые легко пиратить. Делайте интерактивные книги, у вас 15 лет на это было, ровно столько лет назад я услышал про эту идею, а воз и ныне там. Соответствуйте техническим средствами уже, подсветку починить литрес не может в приложухе миллион лет уже.
Вдруг кому пригодится.
Можно зарегистрироваться онлайн в центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского. После регистрации в лк выбираете «получить доступ к литрес». Вам дают лог и пароль и можно бесплатно запрашивать и читать/слушать книги. На прочтение, если не ошибаюсь, дают 2 недели. Единственное, не все книги сразу выдают к чтению, так как их выдаётся на руки ограниченное количество и нужно подождать пока освободится интересующее Вас произведение.
Ой. На дня приключилась забавная история с моей знакомой - она хотела купить легально электронную книгу для того,чтобы по ней сделать реферат - скопировать(о боже) часть контента,а не набирать его руками.
Так вот. Издательство называлось что-то вроде "Русская книга" и у нее было свое приложение для загрузки книг. И видимо чтения.
Я не смог даже зарегистрироваться там. Настолько убогим был интерфейс.
И. Угадайте что я не смог сделать - я не смог скопировать в поле ввода email- сам email.
Такая функция была недоступна даже на форме входа в аккаунт!
Вот такое удобство.
Спрашивается, зачем было отдавать 1500р за такую ущербную версию информации... Когда... когда... мы все знаем какие способы есть. Удобные и с возможностью копирования.
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