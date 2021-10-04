Как я слил $10 тысяч и 5 лет жизни на продвижение информационного сайта

5 лет в свободное от основной работы время я продвигал информационный сайт Brammels. За этот период сделал много ошибок и часто задавался вопросом, а стоил ли результат тех денег и времени, что я на него потратил. В статье отвечу на вопрос и разберу свои основные ошибки — вероятно, что у всех новичков они похожие и мои тезисы сэкономят кому-то…