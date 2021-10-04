«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после предупреждения ФАС Статьи редакции
Регулятор начал проверку из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.
- Торговые сети снизили розничные цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение, пишет ФАС.
- По данным ведомства, сейчас эти продукты стоят так же, как в муниципалитетах, в которых они не доминируют.
- 23 сентября Подмосковное УФАС зафиксировало завышение цен на некоторые продукты в «Магнитах» и «Пятёрочках» в зависимости от занимаемой каждой сетью доли в разных городских округах Подмосковья.
- Там, где сети были лидерами, цены на пшеничную муку, хлеб, мясо кур и свинину больше чем на 10% превышали среднюю в других городских округах. Компаниям грозило дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением.
- ФАС начала проверку магазинов Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» 13 августа из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.
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