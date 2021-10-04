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Право
Nazigul Jusupova

Послабления по «закону Яровой», передача частот для 5G — Forbes узнал о предложениях по поддержке операторов связи Статьи редакции

Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.

10 10 комментариев
1553 просмотров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минцифры разработали 13 мер поддержки для телекоммуникационного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на презентацию, подготовленную консалтинговой компанией McKinsey вместе с представителями бизнеса и ведомством.

Копия документа есть у издания, её подлинность подтвердили два источника, близких к телеком-операторам. По словам собеседника Forbes, это «одна из многочисленных версий» и финальный проект утвердят на встрече с министром. В Минцифры от комментариев отказались, но отметили, что работают над пакетом мер.

Что предлагает Минцифры

  • Передать операторам целевой диапазон 3,4-3,8 Ггц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G. Сейчас они заняты Минобороны и Роскосмосом.
  • Выплаты операторов за использование радиочастот направить на создание инфраструктуры.
  • Льготные кредиты для капитальных вложений в инфраструктуру.
  • Разрешить операторам использовать государственную инфраструктуру при строительстве сетей связи.
  • Компенсировать выпадающие доходы из-за реализации проекта «Доступный интернет».

Согласно документу, оценка эффективности мер находится «в стадии проработки».

Аналитик «TMT Консалтинг» Константин Анкилов назвал предложения Минцифры «важными и правильными». По его словам, выплаты операторов за использование частот нужно направлять на развитие инфраструктуры там, где это экономически невыгодно делать или на развитие автодорог.

Что предлагает бизнес

  • К январю 2022 года сократить время хранения информации с 30 суток до 15-20 дней по «закону Яровой» и исключить из расчёта ёмкости оборудования «доверенный трафик» — например, от аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров.
  • Выдавать операторам субсидии по кредитам на покупку радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования по ставке ниже 6,5%, а также выдавать льготные кредиты на закупки оборудования из Единого реестра.
  • К декабрю 2023 года создать спецфонд, в который иностранные интернет-компании, работающие в России, будут вносить платежи в 2% «для развития цифровой инфраструктуры». По данным авторов, совокупная плата в него может составить 36 млрд рублей, которые будут распределяться на конкурентной основе.
  • Создать налоговый вычет для тех операторов, которые строят сети в малочисленных местах и вдоль автомобильных дорог. Это позволит операторам уменьшить налог на прибыль за счёт капитальных затрат.

Также в РСПП предложили ввести программы субсидий на подключение сёл к интернету, снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд рублей до 500 млн рублей и другое.

Представители бизнеса и госорганы разрабатывают меры поддержки телеком-отрасли, так как у операторов падает прибыль и это не позволяет им обеспечить растущую потребность в инвестициях в новые проекты, приводит Forbes данные из документа.

В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» воздержались от комментариев. Представитель McKinsey не ответил на запрос Forbes.

#новости #телеком

10 10 комментариев
11
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10 комментариев
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Артем Голендберг

Когда во всем мире уде развертывается 5g, они до сих пор решают передать частоты или не передать🤦‍♂

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8
Денис Пихаров

Ну особой необходимости в 5г пока нет.

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1
new_comment

Интернет вещей поднимет возможности большого брата на новый уровень.

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0
Дмитрий

А тем временем, самые быстрый интернет в 3g, потому в 4g очередь и 3мбит скорость.

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0
Арбитражный чайник

Ну обсудили и обсудили.
Когда решат чего-нибудь, позовите.

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3
Kirill Sergienko

Это прям прорывные предложения. Даже если хотя бы часть из них дойдет до реализации, будет здорово!

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2
Герман Воронов

Сейчас они заняты Минобороны и Роскосмосом.

Эта собака будет лежать на сене и дальше. Увы.

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0
Отродясь не было

Надеюсь после изменений AirTag нормально заработает.

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0
Radna

Долго и поздновато.

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–1
Gleb Tyutikov

Частоты 3.4-3.8 ГГц на контроле у ФСО. Не видать их бизнесу никогда. 
Послабления по закону Яровой маловероятны, а вот усиление мер вполне.

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–1
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3
Право
Nazigul Jusupova
Послабления по «закону Яровой», передача частот для 5G — Forbes узнал о предложениях по поддержке операторов связи Статьи редакции

Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.

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