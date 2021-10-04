Послабления по «закону Яровой», передача частот для 5G — Forbes узнал о предложениях по поддержке операторов связи Статьи редакции
Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минцифры разработали 13 мер поддержки для телекоммуникационного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на презентацию, подготовленную консалтинговой компанией McKinsey вместе с представителями бизнеса и ведомством.
Копия документа есть у издания, её подлинность подтвердили два источника, близких к телеком-операторам. По словам собеседника Forbes, это «одна из многочисленных версий» и финальный проект утвердят на встрече с министром. В Минцифры от комментариев отказались, но отметили, что работают над пакетом мер.
Что предлагает Минцифры
- Передать операторам целевой диапазон 3,4-3,8 Ггц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G. Сейчас они заняты Минобороны и Роскосмосом.
- Выплаты операторов за использование радиочастот направить на создание инфраструктуры.
- Льготные кредиты для капитальных вложений в инфраструктуру.
- Разрешить операторам использовать государственную инфраструктуру при строительстве сетей связи.
- Компенсировать выпадающие доходы из-за реализации проекта «Доступный интернет».
Согласно документу, оценка эффективности мер находится «в стадии проработки».
Аналитик «TMT Консалтинг» Константин Анкилов назвал предложения Минцифры «важными и правильными». По его словам, выплаты операторов за использование частот нужно направлять на развитие инфраструктуры там, где это экономически невыгодно делать или на развитие автодорог.
Что предлагает бизнес
- К январю 2022 года сократить время хранения информации с 30 суток до 15-20 дней по «закону Яровой» и исключить из расчёта ёмкости оборудования «доверенный трафик» — например, от аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров.
- Выдавать операторам субсидии по кредитам на покупку радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования по ставке ниже 6,5%, а также выдавать льготные кредиты на закупки оборудования из Единого реестра.
- К декабрю 2023 года создать спецфонд, в который иностранные интернет-компании, работающие в России, будут вносить платежи в 2% «для развития цифровой инфраструктуры». По данным авторов, совокупная плата в него может составить 36 млрд рублей, которые будут распределяться на конкурентной основе.
- Создать налоговый вычет для тех операторов, которые строят сети в малочисленных местах и вдоль автомобильных дорог. Это позволит операторам уменьшить налог на прибыль за счёт капитальных затрат.
Также в РСПП предложили ввести программы субсидий на подключение сёл к интернету, снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд рублей до 500 млн рублей и другое.
Представители бизнеса и госорганы разрабатывают меры поддержки телеком-отрасли, так как у операторов падает прибыль и это не позволяет им обеспечить растущую потребность в инвестициях в новые проекты, приводит Forbes данные из документа.
В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» воздержались от комментариев. Представитель McKinsey не ответил на запрос Forbes.
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Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
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