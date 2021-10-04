Защита сооснователя Group-IB Ильи Сачкова подала апелляцию о его аресте Статьи редакции
Суд арестовал Сачкова на два месяца — его обвиняют в госизмене.
- «В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщили «РИА Новости» в суде.
- 29 сентября сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене. Детали дела неизвестны, так как материалы засекречены. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.
- Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 году в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. Среди других причин, например, желание Сачкова провести IPO на иностранной бирже и вывести бизнес за границу.
Наверное не "оштрафовал" а " арестовал на 2 месяца ". поправьте опечатка.
Нужно педалировать такие темы, чтобы все лоялисты власти понимали, что даже абсолютно лояльные , но кто имеет какие то дела с властью, могут присесть. Система начала активно пожирать сама себя. Это хорошо, элитка напугается, и именно шатание элит всегда и расшатывает и рушит любую диктатуру или режим.
" Среди других причин, например, желание Сачкова провести IPO на иностранной бирже. "
а это гос измена ??? )))
типа если наши не могут обеспечить рост бизнеса,
то заграницу обращаться нельзя ? шо, железный занавес ?
и "показания бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина",
как за них можно наказать другого человека ??? ))) лол ред.
IPO - версия защиты для СМИ. Душат бизнес гады, Илья невиновен!!!!
Госизмена Кислицина и Сачкова связана с тем, что они давно работают с ФСБ, другими силовиками, олигархами и прочими власть имущими, а значит, и знают много тайн. За это Сачкову два раза прощали стрельбу по людям средь бела дня, например.
Кислицин слил государственные тайны ФБР в 2014 (общеизвестный факт благодаря суду над Никулиным), причём сделал это с одобрения Сачкова (по крайней мере Кислицин так утверждает).
Они оба знали тех самых русских государственных хакеров и их кураторов из власти, а также подробности некоторых их делишек. Это они и слили ФБР.
Забавно, что комментаторы vc считают Сачкова честным предпринимателем, которого душат поганые чекисты. (а он в это время стреляет по работягам в Москве, потому что он барин и может себе позволить)
Он из властной тусовки, друг и подельник различных известных и не очень персонажей. Решил кинуть своих — они его решили кинуть в тюрьму.
Главный вопрос — почему ждали целый год с того момента, как вскрылась беседа Кислицина с ФБР? Пишут, что от Сачкова недавно отвернулся его последний покровитель из власти, вот и пошло дело.
Плохо живётся тому, кто во всём видит вину окружающих. С таким взглядом хорошо будет только в идеальном мире, а такого не существует. По крайней мере на нашей планете.
З.Ы. данный коммент не является оправданием задержания. Если действительно слил - значит есть за что, если вешают - несправедливо.
Если ты был условно связан с бывшей властью или просто "классовым" врагом, имел возможность сбежать, но остался в стране из-за сраных патриотические чувств, то ты просто такой же неадекват, как и любой бизнес, который инвестирует в страну ради патриотизма.
Только русофобия это лучшее жизненное мировоззрения для каждого русского.
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
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Суд арестовал Сачкова на два месяца — его обвиняют в госизмене.
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