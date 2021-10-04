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Право
Евгения Евсеева

Защита сооснователя Group-IB Ильи Сачкова подала апелляцию о его аресте Статьи редакции

Суд арестовал Сачкова на два месяца — его обвиняют в госизмене.

  • «В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщили «РИА Новости» в суде.
  • 29 сентября сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене. Детали дела неизвестны, так как материалы засекречены. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.
  • Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 году в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. Среди других причин, например, желание Сачкова провести IPO на иностранной бирже и вывести бизнес за границу.
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его…
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал…
vc.ru

#новость #groupib

1421 просмотров
15 15 комментариев
7
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15 комментариев
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Alex Petrov

Наверное не "оштрафовал" а " арестовал на 2 месяца ". поправьте опечатка.
Нужно педалировать такие темы, чтобы все лоялисты власти понимали, что даже абсолютно лояльные ,  но кто имеет какие то дела с властью, могут присесть. Система начала активно пожирать сама себя. Это хорошо, элитка напугается, и именно шатание элит всегда и расшатывает и рушит любую диктатуру или режим. 

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8
Artemida Svet

" Среди других причин, например, желание Сачкова провести IPO на иностранной бирже. "

а это гос измена ??? )))
типа если наши не могут обеспечить рост бизнеса,
то заграницу обращаться нельзя ? шо, железный занавес ?

и "показания бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина",
как за них можно наказать другого человека ??? ))) лол ред.

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3
Roman G

IPO - версия защиты для СМИ. Душат бизнес гады, Илья невиновен!!!!

Госизмена Кислицина и Сачкова связана с тем, что они давно работают с ФСБ, другими силовиками, олигархами и прочими власть имущими, а значит, и знают много тайн. За это Сачкову два раза прощали стрельбу по людям средь бела дня, например.

Кислицин слил государственные тайны ФБР в 2014 (общеизвестный факт благодаря суду над Никулиным), причём сделал это с одобрения Сачкова (по крайней мере Кислицин так утверждает).
Они оба знали тех самых русских государственных хакеров и их кураторов из власти, а также подробности некоторых их делишек. Это они и слили ФБР.

Забавно, что комментаторы vc считают Сачкова честным предпринимателем, которого душат поганые чекисты. (а он в это время стреляет по работягам в Москве, потому что он барин и может себе позволить)

Он из властной тусовки, друг и подельник различных известных и не очень персонажей. Решил кинуть своих — они его решили кинуть в тюрьму.

Главный вопрос — почему ждали целый год с того момента, как вскрылась беседа Кислицина с ФБР? Пишут, что от Сачкова недавно отвернулся его последний покровитель из власти, вот и пошло дело.

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3
Сергей Сетров

Про IPO -конечно выдумка журналистов и защиты, пытаются стрелки перевести на типа «душат бизнес гады». Другие компании на IPO выходят и как-то даже все в офисах сидят.

А показания- да, могут.
Если дал показания на соучастника и какие-то неопровержимые факты привел. Поэтому и не отпустили из Сизо

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1
Eugeneer

а что IPO ведет к росту бизнеса? Биржа это мыльный пузырь. И никакого отношения к росту не имеет. ред.

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–2
Фиктивный Аккаунт

Так с лоялистами и бывает. Был бы он нормальным человеком, презирал бы эту недострану, переехал бы с концами в какую-то Германию и делал бы в 10 раз более масштабный бизнес. Но не, сука, берёзки да Толстоевский фраера сгубили. 

Только русофобия.

Только здравый смысл. ред.

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1
Святослав Глиненко

Плохо живётся тому, кто во всём видит вину окружающих. С таким взглядом хорошо будет только в идеальном мире, а такого не существует. По крайней мере на нашей планете.
З.Ы. данный коммент не является оправданием задержания. Если действительно слил - значит есть за что, если вешают - несправедливо.

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1
Фиктивный Аккаунт

Винить окружающих неконструктивно.

Но видеть их вину и держаться от них подальше - правильно.

А жить в России если есть возможность обезопасить себя и убежать - сейчас уже неадекватно, как было неадекватным оставаться в стране после 1917.

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0
BearStrikesBack

было неадекватным оставаться в стране после 1917.

Мысль раскроешь или спиздануть решил?

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0
Фиктивный Аккаунт

Если ты был условно связан с бывшей властью или просто "классовым" врагом, имел возможность сбежать, но остался в стране из-за сраных патриотические чувств, то ты просто такой же неадекват, как и любой бизнес, который инвестирует в страну ради патриотизма.

Только русофобия это лучшее жизненное мировоззрения для каждого русского.

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0
Никита Орлов

Полностью согласен. Жить в России по доброй воле в период 1917-1991 это как минимум странно, как, например, добровольно жить в Северной Корее. Об этом хотя бы говорит тот факт, что после открытия границ по усреднённым подсчётам несколько миллионов свалило (т.е. почти все у кого была возможность). 

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0
Дмитрий Савелов

Автор, суд не штрафует на 2 месяца.

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0
Andrew Muralov

Опять адвокат по назначению? 

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0
Илья Шишкунов

Правильно будет не "защита", а "крыша" 

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–1
Илья Шишкунов

АУФ

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–1
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Право
Евгения Евсеева
Защита сооснователя Group-IB Ильи Сачкова подала апелляцию о его аресте Статьи редакции

Суд арестовал Сачкова на два месяца — его обвиняют в госизмене.

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