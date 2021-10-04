Управлять ими будут удалённые пилоты.

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Власти подготовили документ с требованиями к тестированию беспилотных летательных аппаратов. Первым регионом для тестирования станет Томская область, все устройства будут страховать на миллион рублей и контролировать удалённо. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию постановления правительства.

Дрон американской компании Elroy Air Elroy Air

Из документа следует, что в тестировании примут участие 13 организаций. Среди них компании ПЛАЗ, «Аэромакс», «Тайбер», научно-производственное предприятие «Радар ммс», Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, ТАиП, «КБ Русь», «Индустриальные дроны», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, «СибАэроКрафт», Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина.

Одним из участников проекта выступит компания «Региональный оператор Беспилотные системы» — она займётся контролем опытного района и будет регистрировать, хранить и обрабатывать данные об эксперименте в специальной системе «Купол». Пригодность беспилотников оценит авиационный сертификационный центр «СибНИА-Тест».

В разработке проекта участвовали сразу несколько ведомств — Минэнокомразвития, Минтранс, Росавиация, Фонд перспективных исследований и администрация Томской области. Экспериментальная зона в Томской области просуществуют минимум три года — на это время по закону о «цифровых песочницах» в регионе отменят действующие ограничения на полёты беспилотников.

По задумке властей компании смогут использовать беспилотники весом более 30 кг для доставки тяжёловесных грузов до 1,5 тонн, аэрофотосъёмки и сельскохозяйственных работ. Полётом дронов на всех стадиях должны будут управлять удалённые пилоты — ими смогут быть только люди со свидетельством пилота-испытателя, пилота гражданской, государственной или экспериментальной авиации с навыками управления беспилотниками.

Пилот должен будет формировать полётное задание с указанием ключевых точек маршрута, высота и скорости, загружать план в автопилот и направлять в Госкорпорацию по организации воздушного движения. В случае потери связи устройство будет переходить в автоматический режим полёта. Летать над крупными населёнными пунктами, аэродромами, стадионами будет запрещено.

Каждое устройство «песочницы» должны будут застраховать организации-участники проекта минимум на миллион рублей. Кроме того, страховка должна покрыть здоровье членов авиаперсонала, задействованного в обслуживании дронов — по 500 тысяч рублей на человека. Если отдельные участники эксперимента нарушат условия, то их участие приостановят или прекратят.

Как отметил представитель Минэкономразвития в разговоре с РБК, пока в России не было опыта коммерческого использования большегрузных дронов — до сих пор это было невозможно из-за ограничений регуляторов. Механизм «цифровой песочницы» позволяет временно снять ограничения для отдельных компаний.

Существует большое количество нормативных ограничений, согласно которым в воздух нельзя поднимать большегрузные дроны, не говоря уже об их коммерческой эксплуатации. Сейчас нельзя провести сертификацию подобных дронов, нет программ подготовки внешних пилотов. Для допуска к эксплуатации на борту любого воздушного средства должна быть документация, но помещать ее в дрон смысла нет. представитель Минэкономразвития в разговоре с РБК