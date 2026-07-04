Midjourney в суде потребовала от Disney, Universal и Warner Bros. раскрыть сведения об использовании ИИ — компания считает, что студии допускают те же нарушения, в которых обвиняют её

В 2025 году они подали к Midjourney иск из-за генерации картинок с принадлежащими им персонажами. Слева — генерация. Справа — оригинал Midjourney подала ходатайство с просьбой обязать Disney, Universal и Warner Bros. раскрыть информацию об использовании ИИ, пишет Variety. Компания хочет, чтобы студии предоставили сведения о наборах данных, весах моделей, а также исследовательские отчёты и презентации о применении нейросетей для создания и продвижения фильмов.До этого студии согласились поделиться информацией об «ориентированных на потребителях ИИ-сервисах», а суд посчитал, что другие сведения о том, как они используют нейросети, «не имеют отношения к делу».Но Midjourney настаивает, что запрашиваемая информация может подтвердить аргументы компании о добросовестном использовании данных, защищённых авторским правом. «Если окажется, что истцы обучают свои модели на нелицензированных данных, значит это общеотраслевая практика», — заявили адвокаты Midjourney.Представители студий назвали ходатайство компании «поиском компромата» и попыткой отвлечь внимание от собственных нарушений. Они отметили, что спор ограничивается действиями самой Midjourney, а не всей индустрии.Disney, Universal и Warner Bros. подали иски к Midjourney в 2025 году. Они обвинили компанию в нарушении авторских прав из-за возможности генерировать изображения с принадлежащими им персонажами.Артур ТомилкоТехника18 июняРазработчик ИИ для генерации картинок Midjourney показал прототип аппарата для ультразвукового сканирования тела, который сможет создать 3D-снимок «меньше чем за минуту» А по качеству «будет сопоставим с МРТ». #новости #midjourney #disney #universal #warnerbros