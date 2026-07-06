Минцифры предлагают вернуть подтверждение «значимых действий» через Max или SMS в третьем пакете мер по защите от мошенников — Forbes

Источники издания считают, что методы эти — не самые надёжные. Источник: АГН «Москва»Пакет мер пока готовится к рассмотрению. О предложении Минцифры изданию рассказали источники. Подтверждение «значимых действий» через Max или SMS хотели добавить ещё во втором пакете поправок, но в финальную версию законопроекта оно не вошло.Власти приняли «конструктивное и взвешенное решение» отказаться от этой нормы и «не лишать граждан возможности самостоятельного выбора оптимального способа подтверждения», пишет Forbes.Источник издания же говорит, что инициативу исключили потому, что против неё выступил весь бизнес, кроме VK, чья «дочка» разрабатывает Max, и операторов связи.По словам источника Forbes, возврат к ограничению способов подтверждения лишит компании возможности использовать «свои надёжные системы аутентификации», что приведёт к «ухудшению информационной безопасности».К значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому неясно, что в Минцифры имеют в виду, продолжает собеседник издания. В случае принятия инициативы банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку SMS-сообщений и уведомлений в Max. При этом способы подтверждения эти «не самые надёжные».Евгения ЕвсееваПраво8 июняИз второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества. Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.#новости #мошенники #законопроекты #минцифры #max