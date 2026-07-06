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Евгения Евсеева
Право

Минцифры предлагают вернуть подтверждение «значимых действий» через Max или SMS в третьем пакете мер по защите от мошенников — Forbes

Источники издания считают, что методы эти — не самые надёжные.

Источник: АГН «Москва»
Источник: АГН «Москва»
  • Пакет мер пока готовится к рассмотрению. О предложении Минцифры изданию рассказали источники. Подтверждение «значимых действий» через Max или SMS хотели добавить ещё во втором пакете поправок, но в финальную версию законопроекта оно не вошло.
  • Власти приняли «конструктивное и взвешенное решение» отказаться от этой нормы и «не лишать граждан возможности самостоятельного выбора оптимального способа подтверждения», пишет Forbes.
  • Источник издания же говорит, что инициативу исключили потому, что против неё выступил весь бизнес, кроме VK, чья «дочка» разрабатывает Max, и операторов связи.
  • По словам источника Forbes, возврат к ограничению способов подтверждения лишит компании возможности использовать «свои надёжные системы аутентификации», что приведёт к «ухудшению информационной безопасности».
  • К значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому неясно, что в Минцифры имеют в виду, продолжает собеседник издания. В случае принятия инициативы банки и платформы понесут дополнительные расходы на рассылку SMS-сообщений и уведомлений в Max. При этом способы подтверждения эти «не самые надёжные».
Евгения Евсеева
Право
Из второго пакета мер по защите от мошенников убрали подтверждение «значимых действий» через Max, регистрацию по российской почте на «значимых сайтах» и открытие банковского счёта по ИНН

И добавили материальные компенсации пострадавшим от мошенничества.

  • Госдума подготовила ко второму чтению обновлённую версию законопроекта о втором пакете мер по защите от мошенников, пишет «Коммерсантъ». Принять документ могут уже 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтении, говорят источники издания.

#новости #мошенники #законопроекты #минцифры #max

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