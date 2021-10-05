Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования иска из-за замены новых устройств отремонтированными — MacRumors Статьи редакции
На компенсации потратят до $68 млн, остальное покроет судебные расходы.
Компания нарушила Закон о гарантии Магнусона–Мосса и другие законы США, пишет MacRumors со ссылкой на судебные документы, к котором издание получило доступ.
- В пользовательском соглашении Apple о ремонте для рынка США, указано, что компания «может использовать новые или отремонтированные детали или продукты, эквивалентные новым по характеристикам и надёжности».
- Но пользователи посчитали, что «отремонтированные или восстановленные» устройства не «эквивалентны» новым по производительности и надёжности, и требовали компенсации.
В судебном споре участвовали пользователи из США, купившие расширенную программу гарантий напрямую или через программу iPhone Upgrade Program после 20 июля 2012 года и менявшие сломанное устройство.
По данным издания, на выплаты компенсаций покупателям из общей суммы уйдёт $63,4-68,1 млн, оставшимися средствами компания покроет судебные расходы. Каждый из истцов получит компенсацию после одобрения соглашения на заседании, которое пройдёт 20 октября.
- Коллективный иск был подан в 2016 году в Калифорнии. Apple не признала вину, но предпочла мировое соглашение, оценив возможные расходы на судебные тяжбы, пишет MacRumors.
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