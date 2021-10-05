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Право
Nazigul Jusupova

Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования иска из-за замены новых устройств отремонтированными — MacRumors Статьи редакции

На компенсации потратят до $68 млн, остальное покроет судебные расходы.

  • Компания нарушила Закон о гарантии Магнусона–Мосса и другие законы США, пишет MacRumors со ссылкой на судебные документы, к котором издание получило доступ.

  • В пользовательском соглашении Apple о ремонте для рынка США, указано, что компания «может использовать новые или отремонтированные детали или продукты, эквивалентные новым по характеристикам и надёжности».
  • Но пользователи посчитали, что «отремонтированные или восстановленные» устройства не «эквивалентны» новым по производительности и надёжности, и требовали компенсации.

  • В судебном споре участвовали пользователи из США, купившие расширенную программу гарантий напрямую или через программу iPhone Upgrade Program после 20 июля 2012 года и менявшие сломанное устройство.

  • По данным издания, на выплаты компенсаций покупателям из общей суммы уйдёт $63,4-68,1 млн, оставшимися средствами компания покроет судебные расходы. Каждый из истцов получит компенсацию после одобрения соглашения на заседании, которое пройдёт 20 октября.

  • Коллективный иск был подан в 2016 году в Калифорнии. Apple не признала вину, но предпочла мировое соглашение, оценив возможные расходы на судебные тяжбы, пишет MacRumors.

#новости #apple

2265 просмотров
16 16 комментариев
2
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16 комментариев
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Строительный чувак

Заголовок
из-за замены новых устройств отремонтированными

Суть в тексте
менявшие сломанное устройство.

 
Кликбейт конечно дело святое, но нельзя же так накидывать.

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14
Nadir Abdullaev

Так 95 или 68?

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5
Кадровый Гоша

68  компенсации, остальное - возмещение затрат на адвокатов ред.

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2
Oleksii Sidorov

Американские суды это сплошное 69

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1
Руслан Агаев

😁👍🏻

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0
Thom Yorke

"оставшимися средствами компания покроет судебные расходы"

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0
Alex Barashkov

По-моему опыту с макбуками, отремонтированные работают так же, но уже не ломаются в течение года.

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0
Элмарз Чербижев

Какой-то печальный опыт

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7
Vitaliy Zuev

Если бы Айфоны перестали замедляться перед выпуском нового)

Ответить
0
Павел

У вас замедлился?

Ответить
5
Igor Sergeevich

Смотря в какой стране

Ответить
0
Павел

Но пользователи посчитали, что «отремонтированные или восстановленные» устройства не «эквивалентны» новым по производительности и надёжности, и требовали компенсации

Интересно почитать, как и кем проводилась экспертиза, которая привела к таким выводам.

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1
Andrey Smalkov

За такие клик-бэйты нужно приговорить автора к расстрелу ✊🏻

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1
Io Eau

а после расстрела отремонтировать!

Ответить
0
Семён Семёныч

Ну вот Xbox на территории РФ занимается точно таким же. Вместо замены на новую консоль, в 99% будет б/у, с геймпадами 50/50 пока.

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0
Superposition

Хорошо.

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–1
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