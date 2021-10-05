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Право
Nazigul Jusupova

Ericsson в суде обвинила Apple в попытке уклониться от выплат за использование технологий 5G Статьи редакции

Компании уже судились в 2015 году по такому же поводу, но тогда пришли к мирному соглашению.

  • Ericsson хочет пересмотреть лицензию с Apple, но сталкивается с препятствиями, пишет Bloomberg. Компания просит судью постановить, что её предложения соответствуют требованиям о «справедливых и разумных» гонорарах.
  • Компании спорят о том, сколько Apple должна заплатить Ericsson за подключение 5G и сетевые технологии Европейского института телекоммуникационных стандартов.
  • Ericsson заявила, что публично объявила о ценах за использование технологий 5G, но Apple утверждает, что ставка не соответствует обязательствам. Патент компании на использование технологий 5G стоит от $2,5 до $5 за одно устройство.
  • Компании уже судились из-за лицензий. Предыдущая была подписана в 2015 году после длительных судебных разбирательств. В иске Apple требовала снизить суммы отчислений за использование технологий. Компания утверждала, что Ericsson требует слишком много за свои патенты, и требовала доказать их уникальность. В декабре 2015 года стороны урегулировали спор.

#новости #erricson

937 просмотров
5 5 комментариев
2
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5 комментариев
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Digger M

Можно. Попробуйте пойти в суд и заявить, что Apple требует много за свои устройства. 
Судья:
- Ахахахаааа!
Адвокат ответчика: 
- Ахахахаааа!
Тим Кук позвонил старине Джонни Айву:
- Представляешь... ахахахаааа!
Медиум, прямая связь со Стивом Джобсом:
"Загробный смех"

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4
Миша Магадан

Компания утверждала, что Ericsson требует слишком много за свои патенты

ого, а так можно?

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3
Kuper Bad

2-5 долларов за штуку, не такая большая стоимость.
Могли бы платить.
Завысить чуть стоимость устройства, и так айфоны завышены.

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1
Tok Allen

Учитвая сколько стоит яблокофон, сомнительная акция с их стороны, больше похоже на проблемы финансовые в компании.

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3
Алексей Дымов

Если дешевле судиться, чем платить, будут судиться

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0
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