Ericsson в суде обвинила Apple в попытке уклониться от выплат за использование технологий 5G Статьи редакции
Компании уже судились в 2015 году по такому же поводу, но тогда пришли к мирному соглашению.
- Ericsson хочет пересмотреть лицензию с Apple, но сталкивается с препятствиями, пишет Bloomberg. Компания просит судью постановить, что её предложения соответствуют требованиям о «справедливых и разумных» гонорарах.
- Компании спорят о том, сколько Apple должна заплатить Ericsson за подключение 5G и сетевые технологии Европейского института телекоммуникационных стандартов.
- Ericsson заявила, что публично объявила о ценах за использование технологий 5G, но Apple утверждает, что ставка не соответствует обязательствам. Патент компании на использование технологий 5G стоит от $2,5 до $5 за одно устройство.
- Компании уже судились из-за лицензий. Предыдущая была подписана в 2015 году после длительных судебных разбирательств. В иске Apple требовала снизить суммы отчислений за использование технологий. Компания утверждала, что Ericsson требует слишком много за свои патенты, и требовала доказать их уникальность. В декабре 2015 года стороны урегулировали спор.
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