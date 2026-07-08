Четыре штата США потребовали оштрафовать Meta* в общей сложности на $1,4 трлн за «формирование зависимости» от соцсетей у детей

В компании называют сумму «нелепой».Фото NYTВласти Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси требуют взыскать с Meta* $1,4 трлн в виде штрафов, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.По их версии, Meta* разработала Facebook* и Instagram* таким образом, чтобы они вызывали зависимость у детей, а также вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих продуктов.Ходатайства четырёх штатов засекречены, но в ходе судебного заседания в июне 2026 года они заявили, что сумма рассчитана путём «умножения количества нарушений на предусмотренные в законах штатов штрафы за каждое из них».В компании называли расчёты «нелепыми» и «не имеющими под собой никаких законных оснований». Сумма требований близка к рыночной капитализации Meta*, которая составляет около $1,5 трлн, отмечает агентство.Всего иски против компании в федеральный суд США подали 29 штатов. Большинство из них касаются нарушения конфиденциальности детей из-за сбора их данных без согласия родителей. Все заявления, в том числе требования Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси, суд должен рассмотреть в августе 2026 года.Против Meta*, YouTube, Snap, TikTok также подали тысячи гражданских исков, отмечает Reuters. В марте 2026 года по одному из них присяжные признали Meta* и Google ответственными за «формирование зависимости» от соцсетей и обязали их выплатить $3 млн компенсации. Snap и TikTok урегулировали претензии по этому делу до суда.*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta