Forbes: налоговая начала «активнее» оспаривать права на пониженные ставки для «налоговых туристов» — компаний, которые регистрируются в регионе с послаблениями, но не ведут там работу

«Неуплаченные» сборы «предлагают» оплатить до проведения проверок, говорят эксперты. Источник: «Астрахань.ру»Об этом Forbes рассказали в крупных юридических компаниях. Налоговая оспаривает право бизнеса на пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН) — это касается «налоговых туристов», которые зарегистрировались в регионе с «привлекательными условиями» ради льгот, но не работают там.Например, популярный регион для «фиктивного переезда» — Калмыкия, где с 2020 года снизили ставку при объекте налогообложения «доходы» до 1% вместо стандартных 6%, а при объекте «доходы минус расходы» — до 5% при стандартных 15%.По словам юристов, налоговая начала поднимать «более старые истории» — к примеру, когда бизнес «переехал» несколько лет назад, находится на учёте в регионе, но теперь ему «предлагают» доплатить налог до общей ставки. Если тот не согласен — ему грозит выездная проверка.При этом давность смены юридического адреса не может быть оправданием, если компания пользуется льготами, но работает в другом месте — защититься от таких претензий получится, но только если фирма реально начнёт работать в регионе.«Тенденция» происходит на фоне «фундаментальных изменений» в законодательстве — новых ОКВЭД, на которые распространяются льготы, прав регионов вводить дополнительные условия для послаблений и других. Также с 2025-го при «переезде» бизнес должен ещё три года платить налоги по прежней ставке.Причины — необходимость государства найти быстрые источники поступлений в бюджет, а также изменение логики налогового контроля и «цифровая зрелость» ФНС. Под последним подразумевается, что налоговая «видит», где зарегистрирована компания и где ведёт реальную деятельность.#новости