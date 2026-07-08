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Евгения Евсеева
Право

Госдума приняла законопроект о стажировках для студентов и выпускников вузов — он должен облегчить им трудоустройство

Он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Источник: Dzerzhinsk / Timetables
Источник: Dzerzhinsk / Timetables
  • Документ приняли сразу во втором и третьем чтении, пишет «Интерфакс».
  • Он вводит понятие «стажёра» и стажировки — ей будет считаться «трудовая деятельность на основе срочного договора для приобретения первичного опыта, практических навыков и адаптации к работе».
  • Работать стажёрами смогут студенты либо выпускники вузов и колледжей в течение первого года после их окончания. Стажировка должна длиться не больше шести месяцев.
  • Согласно законопроекту, со стажёрами будет заключаться срочный трудовой договор — он гарантирует зарплату не ниже МРОТ, формирование пенсионного стажа, оплату больничного листа и другие гарантии по трудовому законодательству.
  • По окончании стажировки с выпускником могут заключить постоянный трудовой договор без испытательного срока.

#новости #стажировки

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