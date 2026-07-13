В США к банкротству готовится сервис Wonder Family, который помогал русскоязычным предпринимателям продавать и продвигать товары на Amazon

Инвесторы компании хотят вернуть около $8 млн, утверждают юристы из DestraLegal. Фото Unsplash Wonder Family в 2022 году запустил Артём Голдман. Проект поддержал сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов, вложив в него $800 тысяч, пишут «Ведомости».В январе 2024 года компания сообщала, что привлекла $500 тысяч от действующих и новых инвесторов, в числе которых назвала сооснователя СДЭК Леонида Гольдорта, партнёра YellowRocks.vc Романа Белодеда и учредителя Ingate Никиту Андросова. В июле 2025-го Wonder Family получила ещё $3,5 млн от американского фонда Unlock Venture, а её оценка составила $25 млн.Компания обещала доходность до 30% годовых в долларах от реализации товаров, сообщил изданию представитель юридического сервиса DestraLegal. По его словам, теперь более 80 инвесторов хотят добиться возврата средств — общая сумма требований достигает $8 млн.Около 30 российских участников проекта намерены обратиться в российские суды, остальные — в зарубежные юрисдикции, заявляют в DestraLegal. При этом пока к Wonder Family, по информации «Ведомостей», не подали ни одного иска. Документы, подтверждающие размер требований и точное число заявителей, юристы не предоставили.Сама Wonder Family до этого сообщала, что с проектом работают более 90 инвесторов, а объём денег под её управлением действительно составляет $8 млн, отмечает издание. Однако Голдман утверждает, что никто из инвесторов вернуть деньги не просил, а претензии исходят только от одного из них.При этом Wonder Family фактически недееспособна уже почти год, и все участники проекта об этом уведомлены, добавляет Голдман. По его словам, сложившаяся ситуация относится к рыночным рискам, предусмотренным договорами с инвесторами. Сейчас компания готовится к процедуре банкротства в штате Делавэр, США.Спиридонов заявил изданию, что несмотря на потери, оценивает поведение Wonder Family как добросовестное, однако признаёт, что бизнес-модель не оправдала ожиданий.Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что модель финансирования запуска товаров на маркетплейсах считается высокорискованной, а доходность в 30% достижима лишь для отдельных продуктов в ограниченные периоды времени и не может быть устойчивой. Перспективы взыскания денег будут зависеть от содержания заключённых с инвесторами договоров, указывают они.#новости