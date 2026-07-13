ЕС ввёл санкции против VK и юрлица мессенджера Max

В июне 2026 года Apple удалила приложения компании из App Store.Источник: ТАССВ списке ЕС — VK и и её дочерняя «Коммуникационная платформа», которая занимается развитием мессенджера Max.В VK сообщили vc.ru, что санкции не влияют на работу VK и Max. Приложения и сервисы доступны пользователям в «привычном режиме».Кроме того, под санкции попал разработчик ПО для интернет-провайдеров VAS Experts, компания «Норси-Транс», которая занимается внедрением систем для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), и компания «Цитадель», также специализирующаяся на СОРМ.3 июня 2025 года из App Store пропал мессенджер Max. 5 июня BBC написало, что Apple объяснила удаление Max из магазина приложений «соблюдением санкций». Каких именно — не уточнила.25 июня из App Store пропали все приложения VK. Apple объяснила их удаление «соблюдением санкций».#новости #vk #max