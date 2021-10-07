Как привлечь клиентов в автосервис через Instagram

Владелец MPR Autoservice Павел Машков рассказал, как найти хороших механиков, почему не нужно платить 150 000 ₽ за настройку рекламы и как Макс помог ему заработать в 12 раз больше, чем стоила кампания.