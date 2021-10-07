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Право
Евгения Евсеева

Суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн по спору с налоговым управлением Статьи редакции

Эта сумма входит в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.

  • Клерк суда должен получить средства в виде электронного/почтового перевода либо чека, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.
  • Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.
  • При этом условия соглашения ещё предстоит утвердить суду, но публикация документа может указывать, что сделку одобрили, отмечает издание.
  • О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
  • В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

#новость #олегтиньков

1746 просмотров
26 26 комментариев
8
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"Суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн"
Тиньков: 

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43
Денис Демидов

А мог бы и присесть, что для США вообще без проблем, видимо состояние здоровья повлияло в том числе.
Как говорится, если проблема решается деньгами, это не проблема, а расходы. 
Тиньков даже выиграл, для него 500 млн сейчас это копейки по равнению с аналогичной суммой тогда, можно сказать, что правительство США поучаствовало в успехе Тинькова.

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3
Anton Ilabanau

> А мог бы и присесть, что для США вообще без проблем

лол. присесть без проблем это про рашку, а в юса как правило побеждает бабло. фигли ему сидеть если можно лярд с него получить и гуляй уася. ну и адвокаты решают конечно. что эквивалентно тому же баблу ) ред.

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1
Leo Uvarov

суд решил, что с поциента лучше сейчас снять бабла, а то сдохнет - и тютю денюжки

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1
BearStrikesBack

Искусство заголовка, епт. 

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2
Илья Шишкунов

Кэшбэк 10% 

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23
Антон Штадлер

Скорее комиссия за перевод ред.

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1
Илья

"и штраф за мошенничество" Правильно ли я понял, что Тиньков официально признан судом мошенником и он сам с этим согласен ? )) ред.

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9
Олег Павлов

С налогами так или иначе почти все крутят-вертят. Месси не сел на реальный срок только потому что в Испании экономические преступления с приговором менее 2 лет – это только штраф)

Ответить
3
Виктор Дубов

А разве кто-то в этом сомневался? В США на раз два таких хитрых прикрывают, это вам не Раша ))

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–2
Konstantin_Andreevich

- Это кто тут против меня уголовное дело слепил?!
- Сама слепила, Дарья...

Ответить
5
Должен торшер

Теперь официально: Олег Тиньков - мошенник.

Ответить
2
Семён Семёныч

Может налоговая РФ пусть тщательно проверит его? Или бесполезняк, т.к. эти проверяльщики давно прикормлены им уже?

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2
Valentin G

Успешно он в штатах отбизнесменил.
Фото_Олега_с_закинутой_ногой_и_покетфейсом.jpg

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2

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Make Luv

Забашлял и прокатило. 

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1
Денис Демидов

Думаю, состояние здоровья учли. 

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0
Sergei Timofeyev

Скидку сделали

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0

Комментарий удален

Postnikov Edward

Может теперь Олег осознает, что такое быть "на крючке", и войдет в положение клиентов его банка. Или ЭТОДРУГОЕ?

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0
Alex Sedoff

ты думаешь он там в курсе что происходит в банке? у него топ менеджеры рулят там и получают нехилые премии и з/п, а он вообще не в курсах что происходит, тупо лицом светит, имя отрабатывает. хотя уже и это не нужно делать, чилит на яхте, борется с раком. ред.

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1
Valentin G

Бояре все полимеры просрали?

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0
BearStrikesBack

Добрый тцарь, бояре, суки, плохие (с)

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0
Магомед Шереметьев

А Олег у Америки в долг что-то брал? 
Налоги - это узаконенный грабёж.
Войти в положение

Цель банка - вернуть деньги, а не разорить клиента.  Если бы не испорченные инфляцией деньги и центральный банк, банки бы легче шли на уступки, растягивая платежи, ведь это доп.деньги за проценты.

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0
Artemy

На сбер?

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0
Яся Зайцев
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0
Andrei Apanasik
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0
Александр Еремин

Я так думаю Олег и в России штраф тоже заплатил. Минуя бюджет....все что нужно знать о России и США

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–1

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