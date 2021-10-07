Суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн по спору с налоговым управлением Статьи редакции
Эта сумма входит в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.
- Клерк суда должен получить средства в виде электронного/почтового перевода либо чека, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.
- Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.
- При этом условия соглашения ещё предстоит утвердить суду, но публикация документа может указывать, что сделку одобрили, отмечает издание.
- О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
- В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.
А мог бы и присесть, что для США вообще без проблем, видимо состояние здоровья повлияло в том числе.
Как говорится, если проблема решается деньгами, это не проблема, а расходы.
Тиньков даже выиграл, для него 500 млн сейчас это копейки по равнению с аналогичной суммой тогда, можно сказать, что правительство США поучаствовало в успехе Тинькова.
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