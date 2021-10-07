Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Евгения Евсеева

Сооснователю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене Статьи редакции

Его арестовали в конце сентября. Детали дела неизвестны, так как все материалы засекречены.

  • Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».
  • Сачкову предъявили обвинение в выдаче сведений, которые составляют государственную тайну, пишет «Интерфакс». По данным ТАСС, сейчас с ним проводят следственные действия. Свою вину Сачков не признаёт.
  • 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Защита уже обжаловала арест. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
  • Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его…
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал…
vc.ru

#новость #groupib

209 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","groupib"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 302620, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 Oct 2021 14:22:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Сервисы
Nazigul Jusupova
Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи Статьи редакции

Новые правила вступят в силу с 31 января 2022 года.

46 46 комментариев
65
Макс
Как привлечь клиентов в автосервис через Instagram

Владелец MPR Autoservice Павел Машков рассказал, как найти хороших механиков, почему не нужно платить 150 000 ₽ за настройку рекламы и как Макс помог ему заработать в 12 раз больше, чем стоила кампания.

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
Большинство россиян игнорируют приложения из списка о предустановке российского ПО на устройства — Telecom Daily Статьи редакции

Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.

59 59 комментариев
12
Право
Евгения Евсеева
Суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн по спору с налоговым управлением Статьи редакции

Эта сумма входит в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.

47 47 комментариев
12
Приёмная
Наталья Молукова
Ответ «Гикбрейнс» на официальную досудебную претензию по возврату денег

Это моя вторая статья на портале, относительно тяжб с ООО «Гикбрейнс» (Geekbrains) по возврату средств.

27 27 комментариев
57
БКС Мир инвестиций
6 вещей, которых не нужно делать на растущем рынке

Когда на рынке правят быки, а тренд длительное время остается восходящим, у инвестора возникают вопросы: когда произойдет разворот и что делать с прибыльными позициями. Вот 6 неправильных действий.

0 Обсудить
1
Jabra
Исследование Jabra: 59% сотрудникам гибкая организация работы более важна, чем заработная плата

В ходе опроса 59% респондентов выбрали в качестве самого важного критерия гибкую организацию рабочего процесса, поставив ее по степени важности даже выше, чем заработную плату. Это подтверждает, что для большинства сотрудников гибкость и автономность в течение всего рабочего дня стали важнее денежного вознаграждения. Таковы данные нового…

0 Обсудить
0
Yandex.Cloud
Задержка релиза, утечка данных или падение метеорита: как управлять рисками компании в Yandex Tracker

Как и зачем управлять рисками в ИТ-проекте и почему риск это процесс, рассказывает эксперт по информационной безопасности в Yandex.Cloud Семён Тарасов. Собрали пошаговую инструкцию с примерами для продактов и не только.

0 Обсудить
3
Маркетинг
Евгения Евсеева
«Они вернулись»: Ozon Express снял продолжение рекламы про курьера-спецагента и крадущих посылки «грузоворов» Статьи редакции

«Остросюжетное» видео в стиле трейлера к фильму показали в 30 кинотеатрах.

3 3 комментария
8
Тинькофф
Tinkoff Agile Conference. Приглашаем тимлидов, менеджеров и руководителей проектов

22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.

3 3 комментария
18
Больше статей
null