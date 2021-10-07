Сооснователю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене Статьи редакции
Его арестовали в конце сентября. Детали дела неизвестны, так как все материалы засекречены.
- Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».
- Сачкову предъявили обвинение в выдаче сведений, которые составляют государственную тайну, пишет «Интерфакс». По данным ТАСС, сейчас с ним проводят следственные действия. Свою вину Сачков не признаёт.
- 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. Защита уже обжаловала арест. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
- Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
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