Минцифры предложило обязать сайты хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовиков — Forbes

Инициатива вошла в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством.Источник: ТАССПоправки предполагают, что сайты и приложения будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении аккаунтов пользователей три года, чтобы предоставлять их по запросу силовым органам, пишет Forbes со ссылкой на документ.Также новые требования хотят наложить на сервисы интернет-телефонии для бизнеса (виртуальные АТС). Они смогут оказывать услуги только тем клиентам, что используют российские IP-адреса.А хостинг-провайдеры, в свою очередь, смогут предоставлять вычислительные мощности виртуальным АТС только на российских IP-адресах. Кроме того, они должны будут предоставлять в соответствующий реестр IP-адреса, которые им принадлежат.Помимо этого, Минцифры предлагает запретить в SMS-рассылках указывать персональные данные получателя и его близких родственников.Также в ГИС «Антифрод» планируют собирать сведения о мошенниках, включая их телефонные номера и данные, используемые для доступа к интернет-ресурсам, — в том числе, если их получили неправомерным путем.Вступить в силу поправки должны с 1 марта 2028 года.Евгения ЕвсееваПраво6 июляМинцифры предлагают вернуть подтверждение «значимых действий» через Max или SMS в третьем пакете мер по защите от мошенников — Forbes Источники издания считают, что методы эти — не самые надёжные. #новости #мошенники