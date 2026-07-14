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Евгения Евсеева
Право

Минцифры предложило обязать сайты хранить данные об аккаунтах пользователей в течение трёх лет и предоставлять их по запросу силовиков — Forbes

Инициатива вошла в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Поправки предполагают, что сайты и приложения будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении аккаунтов пользователей три года, чтобы предоставлять их по запросу силовым органам, пишет Forbes со ссылкой на документ.
  • Также новые требования хотят наложить на сервисы интернет-телефонии для бизнеса (виртуальные АТС). Они смогут оказывать услуги только тем клиентам, что используют российские IP-адреса.
  • А хостинг-провайдеры, в свою очередь, смогут предоставлять вычислительные мощности виртуальным АТС только на российских IP-адресах. Кроме того, они должны будут предоставлять в соответствующий реестр IP-адреса, которые им принадлежат.
  • Помимо этого, Минцифры предлагает запретить в SMS-рассылках указывать персональные данные получателя и его близких родственников.
  • Также в ГИС «Антифрод» планируют собирать сведения о мошенниках, включая их телефонные номера и данные, используемые для доступа к интернет-ресурсам, — в том числе, если их получили неправомерным путем.
  • Вступить в силу поправки должны с 1 марта 2028 года.
Евгения Евсеева
Право
Минцифры предлагают вернуть подтверждение «значимых действий» через Max или SMS в третьем пакете мер по защите от мошенников — Forbes

Источники издания считают, что методы эти — не самые надёжные.

Источник: АГН «Москва»

#новости #мошенники

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