Судебные приставы принудительно взыщут 26 млн рублей штрафа с Facebook Статьи редакции
Соцсеть получала отсрочку до 4 октября, но не оплатила штраф.
- Таганский мировой суд Москвы направил приставам материалы о принудительном взыскании штрафов c Facebook за неудаление запрещённой информации, сообщает «Интерфакс».
Компания получала отсрочку до 4 октября из-за технических проблем при переводе денег. Но штраф не выплатила.
- До 19 октября Facebook должна оплатить 17 млн рублей штрафов. С начала года общая сумма штрафов соцсети (в том числе по ещё не вступившим в силу решениям) превысила 80 млн рублей.
- В сентябре Таганский суд постановил взыскать через судебных приставов 8,9 млн рублей с Twitter за неудаление информации. Компания не заплатила ни одного штрафа за год. Их сумма — 45 млн рублей.
Комментарий удален
Комментарий удален
Буфеты со шведскими столами пользуются уловками, чтобы гость меньше ел, но всё равно несут убытки из-за «прожорливых» посетителей. Можно ли «объесть» заведение — рассказало издание The Hustle.
Это моя вторая статья на портале, относительно тяжб с ООО «Гикбрейнс» (Geekbrains) по возврату средств.
Научно-технический центр "Охрана" госкорпорации "Роскосмос" совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований начал тестирование робототехнической охранной платформы "Маркер"на космодроме Восточный.
Как и зачем управлять рисками в ИТ-проекте и почему риск это процесс, рассказывает эксперт по информационной безопасности в Yandex.Cloud Семён Тарасов. Собрали пошаговую инструкцию с примерами для продактов и не только.
Компания хотела купить KupiVIP, но передумала и решила развивать сегмент сама.
Бум IPO, который зародился в прошлом году, по-настоящему расцвел в этом. За первые девять месяцев 2021 года на биржах США разместилась 771 компания (рекордное значение!), из которых 463 эмитента представляли собой СПАКи, а остальные 308 - традиционные компании.
В эксклюзивном интервью интернет-изданию «1474» президент Союза дизайнеров России (СДР) Виталий Ставицкий рассказал о достижениях зарубежного дизайн-рынка и существенной роли отечественных дизайнеров в его развитии, а также проанализировал состояние национального дизайна и поделился своим видением относительно его будущего.