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Право
Маша Цепелева

Судебные приставы принудительно взыщут 26 млн рублей штрафа с Facebook Статьи редакции

Соцсеть получала отсрочку до 4 октября, но не оплатила штраф.

  • Таганский мировой суд Москвы направил приставам материалы о принудительном взыскании штрафов c Facebook за неудаление запрещённой информации, сообщает «Интерфакс».

  • Компания получала отсрочку до 4 октября из-за технических проблем при переводе денег. Но штраф не выплатила.

  • До 19 октября Facebook должна оплатить 17 млн рублей штрафов. С начала года общая сумма штрафов соцсети (в том числе по ещё не вступившим в силу решениям) превысила 80 млн рублей.
  • В сентябре Таганский суд постановил взыскать через судебных приставов 8,9 млн рублей с Twitter за неудаление информации. Компания не заплатила ни одного штрафа за год. Их сумма — 45 млн рублей.

#новость #facebook

1893 просмотров
32 32 комментария
7
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32 комментария
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Александр Бычковский

Арест на карту МИР Цукерберга наложат 😆

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25
Мокрый Петя

По-моему они уже наложили, только как всегда. В пятерочке сегодня был, опять сахара нет.

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3
Вячеслав Андреевич

Главное, бонусы от Пятёрочки, чтобы никто не трогал. Они копятся…

Ответить
0
Игорь Крафт

Мооолооодоооой челооовееек....пройдёмтееееее...

Ответить
0
Василий Белогородов

Да не тяните меня, дайте я куплю маслица для храбрости

Ответить
0
Grigory Green

Приставы теперь будут ср**ь в комментах Facebook выпрашивая деньги.

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6
Андрей Баксаляр

Бетонную пирамиду позора отправят транспортной компанией в Пало-Альто

Ответить
5
Мокрый Петя

Прощай, фейсбук и твиттер. Мне будет вас не хватать (на самом деле нет).

А там и до ютуба доберутся наконец. Ибо нехрен забугорное смотреть.

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5
Себастиан Перейра

так толсто что аж тонко

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3
Наил

Да быстрее бы. Может на улицах активизируется движение ... )

Ответить
1
Артем Герус

Дитя вещания ТВ? Нашего контента в Ютубе достаточно и смотрят его многие. Если не могут дать хорошую альтернативу, зачем блокировать?

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0
Мокрый Петя

Как для чего? Наше намного лучше. Сидит прогер такой на работе, а нему вламывается старший смены охраны и допрашивает: анекдоты вчера смотрел политические? Нет? А это что в логах? В карцер его, грибы на ногах выращивать! Удобно же. ред.

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0
Себастиан Перейра

ну, у власти кучка геронтократов из совка
поэтому и методы такие же

Ответить
0
Sergey Ontime

Так а как они взымут?

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0
Путачок

Отправят любителей шпилей в Калифорнию

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9
Кирилл Баскус

Придут в офис ООО Фейсбук

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1
Злой Полушубок

Помните Фейсбук не работал несколько часов?
Так вот это было первое предупреждение от приставов.

Ответить
2
Василий Белогородов

Как грится, в каждой шутке есть доля шутки. Если начнут шантажировать блокировкой - фейсбук заплатит. Он тут на рекламе хорошо зарабатывает и ему не резон терять рынок.

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2
Мокрый Петя

Ну это просто оттянет время до новых штрафов. Они все равно прибыль перегонят. А может и не оттянет время даже. ред.

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0
Руслан Ніколаєнко

цена на оптовые партии поп-корна поднялись к небу

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2
Евгений Ларин

Потребуют купить дом в майами для очередного путриота

Ответить
0
Olesya Sukhinina

Смешно😂😂

Ответить
0
Vadim Holod

Ощущение, что кто-то себе звезды набивает этими штрафами.

Ответить
0
Giant Schlong

А потом и купола

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0
Себастиан Перейра

душу мою радуют...

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0
Pavel Ivanov

Цукерберг столько за 13 минут зарабатывает :-)
± 2 минуты

Короче, как в той шутке про Гейтса и ламбу... ред.

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0
Dmitry Mikushin

Приставы придут в комментарии и поставят дизлайк

Ответить
0
Misha Zakarin

Уважаемый Марк Эдвардович! Уведомляем, что по вашему адресу готовится ВЫЕЗД

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0
Митя Мурасов

Замах на миллионы выхлоп как обычно

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0
R. S.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

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0

Комментарий удален

Генадий Копылов

Да не заплатят они в России нет их филиалов, так что пусть просят еще))

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0
Covid 19

как они оценили ущерб? откуда эта цифра?

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0

Комментарий удален

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