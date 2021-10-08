Антимонопольный регулятор Китая оштрафовал сервис доставки еды Meituan на $530 млн Статьи редакции
Это один из крупнейших штрафов в стране.
- Сервис оштрафовали из-за нарушения антимонопольного законодательства — Meituan заставлял продавцов подписывать соглашения, запрещающие торговать на других платформах.
- Расследование против Meituan началось в апреле, компания согласилась сотрудничать с регулятором. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что сервис могут оштрафовать на $1 млрд.
- Meituan — третья крупная компания в Китае после Tencent и Alibaba. Её выручка в 2020 году составила $17,8 млрд. Компания специализируется в основном на доставке еды и продуктов, а также бронировании отелей и других услугах.
- В июне власти Китая попросили гендиректора и основателя Meituan Ван Сина «залечь на дно» после поста со стихотворением о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая. Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства.
- В 2020 году Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами. Штраф стал рекордным для страны — предыдущий рекорд в $975 млн установила Qualcomm в 2015 году.
Уфф, эти власти, крепят бизнес 😔 у меня только акции «BABЫ» начали всплывать с дна, опять шок… хз фиксировать -4,14% или расчитывать что новость не повлияет на настроения инвесторов и я не уйду в -15%.
Регуляторы, косят цены до минимальных значений, разоряют инвесторов, а потом сами все скупают за бесценок. Встаёт большой вопрос, не много ли полномочий у властей Китая и наших властителей народа.
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Регулятор пока не оштрафовал платформу.
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