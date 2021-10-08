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Право
Маша Цепелева

Московская биржа подала в суд на Петербургскую — она требует предоставить рыночные данные для анализа цен Статьи редакции

Представители биржи утверждают, что пошли на крайние меры после долгого молчания в ответ на запросы.

  • Московская биржа подала иск в Арбитражный суд к одному из акционеров Санкт-Петербургской биржи «Некоммерческому партнерству РТС», обратило внимание РБК.
  • Площадка просит суд обязать НП РТС «заключить договор о предоставлении рыночных данных "СПБ биржи"». Московская биржа отправила несколько запросов о данных конкурента, но все они остались без ответа, пояснили изданию в пресс-службе истца.
  • Данные нужны для анализа цен инструментов биржи и определения параметров обеспечения участников торгов. «Нигде в мире нет запретов на получение данных. Расчетный депозитарий "СПБ биржи" получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно», — добавили в пресс-службе.
  • Мосбиржа предоставляет доступ к российским финансовым инструментам, а Петербургская в последние годы начала заниматься иностранными акциями, сообщает издание. В августе 2020 года площадки начали конкурировать и по зарубежным бумагам.

#новости #биржа

220 просмотров
6 6 комментариев
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Wall Street Shadow

кухни не могут разобраться, какая их них главная и кому выпадет счастье торговать вперёд своих клиентов

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Artemy

Система продолжает пожирать сама себя.

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Вася Пражкин

Чье бабло победит в итоге, даже интересно.

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Дарья Смолякова

Вот это новость. 

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Yuri Istomin

Санкт-Петербургской биржи уже давно не существет, есть СПБ Биржа. Это как Мосбиржу называть ММВБ.

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Дарья Смолякова

Как бы это не стало триггером для истории с утратой денег и "акций" хомяков.  

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