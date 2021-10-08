Московская биржа подала в суд на Петербургскую — она требует предоставить рыночные данные для анализа цен Статьи редакции
Представители биржи утверждают, что пошли на крайние меры после долгого молчания в ответ на запросы.
- Московская биржа подала иск в Арбитражный суд к одному из акционеров Санкт-Петербургской биржи «Некоммерческому партнерству РТС», обратило внимание РБК.
- Площадка просит суд обязать НП РТС «заключить договор о предоставлении рыночных данных "СПБ биржи"». Московская биржа отправила несколько запросов о данных конкурента, но все они остались без ответа, пояснили изданию в пресс-службе истца.
- Данные нужны для анализа цен инструментов биржи и определения параметров обеспечения участников торгов. «Нигде в мире нет запретов на получение данных. Расчетный депозитарий "СПБ биржи" получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно», — добавили в пресс-службе.
- Мосбиржа предоставляет доступ к российским финансовым инструментам, а Петербургская в последние годы начала заниматься иностранными акциями, сообщает издание. В августе 2020 года площадки начали конкурировать и по зарубежным бумагам.
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