Почему вам нужны старые компьютеры и облачные рабочие места. Но ваши сисадмины вам об этом не скажут

Всем привет. Меня зовут Павел Миловидов, я основатель сервиса виртуальных компьютеров по цене обычного IT-обслуживания «Безопасный Офис». Этот пост я решил написать в качестве продолжения первого, набравшего на сегодняшний момент почти 40 тысяч прочтений на vc.ru. Признаюсь честно: я не хотел хайпануть, но тот пост был тщательно спланирован для…