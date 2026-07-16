Бывший директор издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов* признал вину в «распространении ЛГБТ**-книг»

И заключил досудебное соглашение с прокуратурой.Источник: «Ведомости»Об этом сообщили «РИА Новости». По словам Протопопова*, он сотрудничал со следствием и давал подробные показания. Бывшего директора обвиняют по ч.2 ст.282.2 УК — участие в деятельности экстремистской организации.В июне 2026 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы условно бывшего директора по продажам Popcorn Books Павла Иванова и бывшего менеджера склада издательства Артёма Вахляева.14 мая 2025 года ТАСС сообщило о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» по делу об экстремизме, связанному с «пропагандой ЛГБТ**». Вместе с ним задержали ещё около десяти человек. Среди них был Дмитрий Протопопов*.По версии обвинения, в декабре 2023 года, вскоре после запрета и признания экстремистским в России «движения ЛГБТ**», сотрудники издательства решили продать остатки «запрещённых» книг, чтобы вовлечь в это «движение» детей.Речь о книгах «Окна во двор», «О чём молчит ласточка», Heartstopper, «Тетрадь в клеточку», «Дарий Великий заслуживает большего» и «Лето в пионерском галстуке».Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях». В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate. Вместе компании основали Popcorn Books — издательство выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы.В 2023 году контроль в Popcorn Books получило «Эксмо», а позже — и в Individuum. В декабре 2022-го против Popcorn Books завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ**». В апреле 2024-го его юрлицо ликвидировали. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Индивидуум принт» прекратило деятельность «путём реорганизации в форме присоединения» в декабре 2024-го.*Протопопов внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.#новости #popcornbooks