ЕС потребовал от Google предоставить конкурирующим с Gemini сервисам равный доступ к некоторым Android-функциям

Например, к январю 2027 года компания должна дать им доступ к поисковым данным.Источник: BloombergТребования связаны с законом о цифровых рынках (DMA), пишет Bloomberg. Они позволят сторонним поисковым системам и ИИ-ассистентам конкурировать с Google, заявила представитель антимонопольного регулятора ЕС Тереса Рибера.К январю 2027 года компания должна предоставить конкурирующим поисковым системам доступ к данным, которые сейчас в больших объёмах может собирать только «Google Поиск», отмечает Bloomberg.К июлю 2027-го Google должна дать пользователям возможность активировать выбранного ими ИИ-ассистента с помощью голосовых команд.Представитель Google Кент Уокер заявил, что требования властей ЕС «могут подорвать важнейшие механизмы защиты конфиденциальности и безопасности миллионов европейцев».В апреле 2026 года Европейская комиссия уже требовала, чтобы Google обеспечила «эффективное взаимодействие» конкурирующих ИИ-сервисов с приложениями на Android. Тогда в компании назвали просьбу «необоснованным вмешательством».В июле 2026-го суд Евросоюза отклонил апелляцию Google по делу о штрафе на €4,1 млрд за неконкурентные практики на Android-смартфонах. Компанию оштрафовали ещё в 2018 году.#новости #google