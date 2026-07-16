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Данила Бычков
Право

ЕС потребовал от Google предоставить конкурирующим с Gemini сервисам равный доступ к некоторым Android-функциям

Например, к январю 2027 года компания должна дать им доступ к поисковым данным.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Требования связаны с законом о цифровых рынках (DMA), пишет Bloomberg. Они позволят сторонним поисковым системам и ИИ-ассистентам конкурировать с Google, заявила представитель антимонопольного регулятора ЕС Тереса Рибера.
  • К январю 2027 года компания должна предоставить конкурирующим поисковым системам доступ к данным, которые сейчас в больших объёмах может собирать только «Google Поиск», отмечает Bloomberg.
  • К июлю 2027-го Google должна дать пользователям возможность активировать выбранного ими ИИ-ассистента с помощью голосовых команд.
  • Представитель Google Кент Уокер заявил, что требования властей ЕС «могут подорвать важнейшие механизмы защиты конфиденциальности и безопасности миллионов европейцев».
  • В апреле 2026 года Европейская комиссия уже требовала, чтобы Google обеспечила «эффективное взаимодействие» конкурирующих ИИ-сервисов с приложениями на Android. Тогда в компании назвали просьбу «необоснованным вмешательством».
  • В июле 2026-го суд Евросоюза отклонил апелляцию Google по делу о штрафе на €4,1 млрд за неконкурентные практики на Android-смартфонах. Компанию оштрафовали ещё в 2018 году.

#новости #google

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