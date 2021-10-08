Бывшего вице-президента ПИК задержали по делу о мошенничестве — заявление подал сам девелопер Статьи редакции
На фоне новостей акции компании упали на 3,49%, но быстро восстановились до прежней цены.
- Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему вице-президенту группы компаний ПИК и директору по развитию регионов группы компаний «Самолет» Александру Лефелю, пишет «Коммерсантъ». Следователи просят арестовать его на два месяца.
- В пресс-службе «Самолета» заявили «РИА Новости», что обвинения в адрес Лефеля не связаны с деятельностью их компании. Разбирательство попросила начать сама группа ПИК. Из компании Лефеля уволили в апреле 2019 года.
- Лефеля обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК. Наказание — до 10 лет лишения свободы.
Служба безопасности ПИК утверждает, что Лефель мошенничал при проведении тендеров на строительство жилого комплекса в Петербурге в 2017-2018 годах. ПИК за свой счёт в полном объёме завершила работы по объекту.
- Мошенничество вскрыли проверки внутри компании в декабре 2020-го и в июне 2021 года. Саму ПИК признали потерпевшей, общую сумму ущерба от действий Лефеля компания оценивает в 100 млн рублей.
- На фоне новости акции ПИК упали на 3,49% — до 1259,3 рублей за штуку. К 16:40 мск снижение котировок замедлилось до 0,3%, а цена восстановилась до 1300 рублей за акцию.
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