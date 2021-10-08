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Право
Евгения Евсеева

Бывшего вице-президента ПИК задержали по делу о мошенничестве — заявление подал сам девелопер Статьи редакции

На фоне новостей акции компании упали на 3,49%, но быстро восстановились до прежней цены.

  • Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему вице-президенту группы компаний ПИК и директору по развитию регионов группы компаний «Самолет» Александру Лефелю, пишет «Коммерсантъ». Следователи просят арестовать его на два месяца.
  • В пресс-службе «Самолета» заявили «РИА Новости», что обвинения в адрес Лефеля не связаны с деятельностью их компании. Разбирательство попросила начать сама группа ПИК. Из компании Лефеля уволили в апреле 2019 года.
  • Лефеля обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК. Наказание — до 10 лет лишения свободы.

  • Служба безопасности ПИК утверждает, что Лефель мошенничал при проведении тендеров на строительство жилого комплекса в Петербурге в 2017-2018 годах. ПИК за свой счёт в полном объёме завершила работы по объекту.

  • Мошенничество вскрыли проверки внутри компании в декабре 2020-го и в июне 2021 года. Саму ПИК признали потерпевшей, общую сумму ущерба от действий Лефеля компания оценивает в 100 млн рублей.
  • На фоне новости акции ПИК упали на 3,49% — до 1259,3 рублей за штуку. К 16:40 мск снижение котировок замедлилось до 0,3%, а цена восстановилась до 1300 рублей за акцию.

#новость #пик

1376 просмотров
11 11 комментариев
4
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Феттучини с Креветкой

100млн рублей на стройке — это ж копейки. Как-то странно влетел мужик.

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8
BearStrikesBack

В начале недели бабу из Сбера из-за 50 млн., сегодня вот мужик из ПИК за 100. Голодные времена.

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7
Андрей Мельник

Так Раковой 50 лямов - это только начало. Там скорее речь о 2 с лишним миллиардах идёт, а это даже для чинуш из правительства уже перебор.

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0
S.Z

Бабе из Сбера предъявляют воровство в минпросвещения

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–1
Комсомольский ихтиандр

Может, это более менее доказанная сумма?

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1
Graf De Lotarev

Так же подумал, видимо нужна была причина…

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0
Андрей Прокофьев
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2
Сергей Коро

Для старперов мемчик😂

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0
Ronan Hardman

Ощущение, что ПИК решил поднасрать в дорожку бывшему топ-менеджеру

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1
Fred Han

Теперь будет на ПИКЕ

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0
Gleb Tyutikov

Когда сама безобидная загадка носит для него профессиональный подтекст.
На одном стуле - ПИКи точены, на другом ....

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0

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