{"items":[{"comment_id":3368090,"subsite_id":199113,"user_id":746252,"type":"comment_add","id":3368090,"hash":"7e3a1d465624b32ae71187a3e22053f6","date":1633726451,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/303080-recept-dlya-sala?comment=3368090","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e, \u043d\u0430\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \"\u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":746252,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/746252-taras-shabanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b1fca07-637b-53b3-a2b5-cc0855dfe4fb\/","name":"\u0422\u0430\u0440\u0430\u0441 \u0428\u0430\u0431\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":303080,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/303080-recept-dlya-sala","title":"\u0420\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0421\u0430\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368091,"subsite_id":200564,"user_id":170537,"type":"comment_add","id":3368091,"hash":"6e41c42350519b8dc4f88550aaccf233","date":1633726515,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/303094-kak-ustroen-novyy-moskovskiy-ofis-joom-group?comment=3368091","text":"\u041d\u0430\u0444\u0438\u0433 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435. \u0414\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e. \u0427\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0443\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e\u043c, \u044d\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0443\u043c\u0431\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0438 \u0445\u0438\u043f\u0441\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0443\u0434\u044b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":170537,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/170537-b-b","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6306993-92ee-5ec9-9404-8cba62795c49\/","name":"B. B.","isVerified":false},"content":{"id":303094,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/303094-kak-ustroen-novyy-moskovskiy-ofis-joom-group","title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0444\u0438\u0441 Joom Group"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368094,"subsite_id":199120,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3368094,"hash":"8d6f7aaae4cabf1f9b1674f9a8d59a80","date":1633726621,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya?comment=3368094","text":"\u0412 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u0433\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0442 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0443 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0438\u0434\u0438\u043e\u0442\u043e\u0432? \u041e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u043e\u0438\u043c\u043a\u0438, 0.001%?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":303253,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya","title":"Mash \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0421\u041a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 Delivery Club \u0437\u0430 \u0443\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0443\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u043d\u0430 84 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014\u00a0\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0433 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368095,"subsite_id":199117,"user_id":3251,"type":"comment_add","id":3368095,"hash":"75152144a3b55310da1b8ae0885202c3","date":1633726628,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/303130-apple-nazvala-cenu-watch-series-7-ot-36-990-rubley?comment=3368095","text":"\u041b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u043e\u043f\u043e\u0432\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0442\u0447\u0430\u0445. \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c, \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u0441 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0442\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0431\u044b\u0442\u044c \u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u0442\u0442\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445\/\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430\u0445\/\u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u0445. \u0411\u0435\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u0435\u043d \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u044c \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0430\u0445, \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e\u0435. \u041f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0430 - \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u043c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0443\u0445\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u044b - \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441.

\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043d\u043e\u043c, \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0435.

\u041c\u0438 (\u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0430\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043a\u0430\u043b \u0441\u043e\u043d \u0438\u043c\u0438) \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0430 50% \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/3251-philip-poteryahin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0bafa34d-925b-bb27-043c-f7ab5001b817\/","name":"Philip Poteryahin","isVerified":false},"content":{"id":303130,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/303130-apple-nazvala-cenu-watch-series-7-ot-36-990-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0443 Watch Series 7 \u2014 \u043e\u0442 36 990 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368096,"subsite_id":199113,"user_id":746252,"type":"comment_add","id":3368096,"hash":"d5af92914d48033110d7afdc59890e1a","date":1633726689,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/303168-keys-target-v-tiktok-dlya-onlayn-shkoly-po-zarabotku-na-marketpleysah-11830-registraciy-po-62-rublya?comment=3368096","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0439 \u043f\u043e \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0430\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":746252,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/746252-taras-shabanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b1fca07-637b-53b3-a2b5-cc0855dfe4fb\/","name":"\u0422\u0430\u0440\u0430\u0441 \u0428\u0430\u0431\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":303168,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/303168-keys-target-v-tiktok-dlya-onlayn-shkoly-po-zarabotku-na-marketpleysah-11830-registraciy-po-62-rublya","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441: \u0422\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442 \u0432 TikTok \u0434\u043b\u044f \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u043f\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0430\u0445. 11830 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u043e 62 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368097,"subsite_id":199122,"user_id":98468,"type":"comment_add","id":3368097,"hash":"6fa35b0dbefba343e05f3988e2ec8ff7","date":1633726701,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov?comment=3368097","text":"\u0424\u0440\u0438\u043a\u0438 - \u044d\u0442\u043e \u0442\u0435, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u044f\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":98468,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/98468-velemir-hasidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a5e784-d6a4-5547-9bbd-c97e718fdc91\/","name":"Velemir Hasidov","isVerified":false},"content":{"id":303067,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0432\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043d\u0430\u043a\u043b\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0441 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0433\u043e\u0440\u0447\u0438\u043b\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368098,"subsite_id":199120,"user_id":302037,"type":"comment_add","id":3368098,"hash":"9792b9bd28f8bb70a54a9ec1f1076678","date":1633726711,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya?comment=3368098","text":"\u0412\u044b \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c,\u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0438 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430,\u043d\u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u0430,\u043d\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430,\u0442\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043b\u0438\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0413\u041a.

\u0410 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438.\u0412\u044b \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u0434\u043b\u044f \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a ,\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0435\u0447\u044c \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043e \u0421\u041a?

\u041e\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433.\u0421\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e?

\u041f\u043e\u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":302037,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/302037-balabaev-vyacheslav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7b0a315d-7af1-8b6f-902d-256f4eb27f30\/","name":"\u0411\u0430\u043b\u0430\u0431\u0430\u0435\u0432 \u0432\u044f\u0447\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432","isVerified":false},"content":{"id":303253,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya","title":"Mash \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0421\u041a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 Delivery Club \u0437\u0430 \u0443\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0443\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u043d\u0430 84 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014\u00a0\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0433 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368099,"subsite_id":199120,"user_id":1835,"type":"comment_add","id":3368099,"hash":"a392440c2884818034472786ec44c458","date":1633726756,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya?comment=3368099","text":"\u041f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435-\u043a\u0430, \u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0443\u043c\u043f\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u0440\u0435\u0447\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u041f\u0420\u041e\u0412\u0415\u0420\u041a\u0415 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438? \u0427\u0442\u043e, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1835,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1835-valentin-dombrovsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fb92e732-53d5-5066-ba1c-fd2fe016628e\/","name":"Valentin Dombrovsky","isVerified":false},"content":{"id":303253,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/303253-mash-soobshchil-chto-sk-proveryaet-delivery-club-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-84-mln-rubley-servis-oproverg-obvineniya","title":"Mash \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0421\u041a \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 Delivery Club \u0437\u0430 \u0443\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0443\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u043d\u0430 84 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014\u00a0\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0433 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368100,"subsite_id":199117,"user_id":3251,"type":"comment_add","id":3368100,"hash":"0936e46f079baf3b74b32dbad28ee493","date":1633726762,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/303130-apple-nazvala-cenu-watch-series-7-ot-36-990-rubley?comment=3368100","text":"\u041f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u0420\u043e\u043c\u0430\u043d, \u0442\u044b \u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438) \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0439 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043e\u043b\u0438\u0432\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0442\u0447\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d\u044c \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c!)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/3251-philip-poteryahin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0bafa34d-925b-bb27-043c-f7ab5001b817\/","name":"Philip Poteryahin","isVerified":false},"content":{"id":303130,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/303130-apple-nazvala-cenu-watch-series-7-ot-36-990-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0443 Watch Series 7 \u2014 \u043e\u0442 36 990 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368101,"subsite_id":199122,"user_id":98468,"type":"comment_add","id":3368101,"hash":"d139cec8950b6558961abcf223d9784b","date":1633726789,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov?comment=3368101","text":"\u0412 \u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430, \u0443 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e - \u0434\u0432\u0435, \u0430 \u0443 \u043f\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0438. \u041d\u043e \u0440\u0435\u0447\u0438 \u043e \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u0445 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0438\u0434\u0451\u0442. \u041d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0443 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043b\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 - \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043b \u0438 \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":98468,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/98468-velemir-hasidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a5e784-d6a4-5547-9bbd-c97e718fdc91\/","name":"Velemir Hasidov","isVerified":false},"content":{"id":303067,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0432\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043d\u0430\u043a\u043b\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0441 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0433\u043e\u0440\u0447\u0438\u043b\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368102,"subsite_id":199124,"user_id":292665,"type":"comment_add","id":3368102,"hash":"b12475f540141b806d5fff177c2dbe3c","date":1633726801,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka?comment=3368102","text":"\u0427\u0435\u043b \u0442\u044b \u0432\u043e\u0434\u0443 \u043c\u0443\u0442\u0438\u0448\u044c, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0412 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u041b\u041a \u0442\u0432\u043e\u044f \u0436\u0435\u043d\u0430 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0437\u043d\u0430\u044f \u043f\u0438\u043d \u043a\u043e\u0434. \u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c? \u0417\u0430\u0442\u043e \u0443 \u0410\u043b\u044c\u0444\u044b \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0438 \u0432\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430, \u0442\u043e \u043e\u043d \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 24 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432. \u0410 \u0442\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0448\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e. \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0443. \u041d\u0430\u0441\u043e\u0441\u0430\u043b \u0442\u044b \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437 \u043f\u0430\u043b\u044c\u0446\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292665,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/292665-timur-idrisov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5f01c17f-a1f5-9d7c-8655-be25bf6036f1\/","name":"\u0422\u0438\u043c\u0443\u0440 \u0418\u0434\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":302756,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka","title":"\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u043b \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368103,"subsite_id":199124,"user_id":369073,"type":"comment_add","id":3368103,"hash":"ace936dd19f95b789775e72554f5d3de","date":1633726911,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/303258-tinkoff-investicii-ya-poteryal-1-899-240-rubley-iz-za-oshibki-prilozheniya-i-uzhasnoy-pomoshchi-sluzhby-podderzhki?comment=3368103","text":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b, \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435.



\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0435\u043c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0447\u0435\u0442\u0443 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u043c \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c. \u0412\u0430\u0448\u0443 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0451\u043c \u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0451\u043c\u0441\u044f \u043f\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":369073,"url":"https:\/\/vc.ru\/tinkoff_invest","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5ec1e85b-f919-e9e0-6a2a-745da65598ec\/","name":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","isVerified":true},"content":{"id":303258,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/303258-tinkoff-investicii-ya-poteryal-1-899-240-rubley-iz-za-oshibki-prilozheniya-i-uzhasnoy-pomoshchi-sluzhby-podderzhki","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u044f \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b 1 899 240\u00a0\u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368104,"subsite_id":199124,"user_id":292665,"type":"comment_add","id":3368104,"hash":"11187d70004fada8b32547f86dc216ba","date":1633726953,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka?comment=3368104","text":"\u041d\u0435, 8 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0445\u043e\u0434 \u0432 \u041b\u041a, 4 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0438\u043d \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292665,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/292665-timur-idrisov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5f01c17f-a1f5-9d7c-8655-be25bf6036f1\/","name":"\u0422\u0438\u043c\u0443\u0440 \u0418\u0434\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":302756,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka","title":"\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u043b \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368105,"subsite_id":199113,"user_id":746252,"type":"comment_add","id":3368105,"hash":"a8e7ba1c93599265c7f5ca279aaffd03","date":1633726956,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/302611-keys-po-targetu-31403-podpischika-po-12-2-na-blog-po-osanke-za-25-dney-v-2021-godu?comment=3368105","text":"\u0417\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u043d \u0430\u043a\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":746252,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/746252-taras-shabanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b1fca07-637b-53b3-a2b5-cc0855dfe4fb\/","name":"\u0422\u0430\u0440\u0430\u0441 \u0428\u0430\u0431\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":302611,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/302611-keys-po-targetu-31403-podpischika-po-12-2-na-blog-po-osanke-za-25-dney-v-2021-godu","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441 \u043f\u043e \u0442\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442\u0443: +31403\u00a0\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e 12,2 \u20bd \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u0433 \u043f\u043e \u043e\u0441\u0430\u043d\u043a\u0435 \u0437\u0430 25\u00a0\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368108,"subsite_id":200396,"user_id":575225,"type":"comment_add","id":3368108,"hash":"5d80a8aad88e966e39ade995d21940a0","date":1633726989,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/302987-niderlandy-priznali-pravila-oplaty-v-app-store-antikonkurentnymi-i-potrebovali-ot-apple-izmenit-sistemu?comment=3368108","text":"\u00ab\u0421\u0443\u0434\u044c\u044f \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0432 \u0435\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0442\u0430\u043c duopoly\u00bb



Judge Rogers concluded that Apple was not a monopoly and mostly a duopoly alongside Google, with potential competition to come from Nintendo and Google Stadia, and while Apple \"enjoys considerable market share of over 55% and extraordinary high profit margins\", that type of success was not an illegal monopoly.

\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-



\u00ab\u041e\u043d\u0430 \u0436\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e 30% - unjustified, \u043d\u043e \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e\u00bb



Rogers believed that the 30% revenue cut that Apple charges may be \"unjustified\" relative to the value they offer, but without significant competition to compare alternate schemes, she could not make any direct order on this.



\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014



\u041a\u0430\u043a \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0432\u0441\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e. \u0412\u044b\u0434\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0444\u0440\u0430\u0437, \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u043a\u0443, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0438 \u0442\u0443\u0442, \u0438 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0443\u0436\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0442\u0430\u043a \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \ud83e\udd23



P.S. \u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0435\u0442\u0438 - \u044d\u0442\u043e \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043e\u0442\u0434\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0443\u043f \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b, \u0430 \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0422\u0440\u0443\u0431\u044b \u0432 \u0437\u0435\u043c\u043b\u044e \u0432\u0442\u044b\u043a\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0435\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0440\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c - \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e, \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":575225,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/575225-rozario-agro","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/78a00549-78c0-aece-e351-65f83e188fc2\/","name":"\u0420\u043e\u0437\u0430\u0440\u0438\u043e \u0410\u0433\u0440\u043e","isVerified":false},"content":{"id":302987,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/302987-niderlandy-priznali-pravila-oplaty-v-app-store-antikonkurentnymi-i-potrebovali-ot-apple-izmenit-sistemu","title":"\u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u044b \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0432 App Store \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 Apple \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368109,"subsite_id":199129,"user_id":514653,"type":"comment_add","id":3368109,"hash":"d8f40e0690dc848434c9ab1cbb339389","date":1633727028,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/303268-v-rabote-instagram-facebook-i-whatsapp-proizoshel-sboy-vtoroy-raz-za-nedelyu?comment=3368109","text":"\u0410\u043c\u0438\u043d\u044c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":514653,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/514653-sam-esq","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f88fa2cc-662e-dc60-9242-cb9dd444a0f4\/","name":"Sam Esq","isVerified":false},"content":{"id":303268,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/303268-v-rabote-instagram-facebook-i-whatsapp-proizoshel-sboy-vtoroy-raz-za-nedelyu","title":"\u0412 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Instagram, Facebook \u0438 WhatsApp \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0441\u0431\u043e\u0439 \u2014 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368110,"subsite_id":199122,"user_id":49928,"type":"comment_add","id":3368110,"hash":"d875435f0a6538a386cf9746c5223fc3","date":1633727028,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov?comment=3368110","text":"\u0422\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0436\u0438 \u0443 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443 \u0438 \u0438\u0434\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":49928,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/49928-ilya-shishkunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d533b32f-a822-5e50-be57-ec7e8ed129b1\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0428\u0438\u0448\u043a\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":303067,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/303067-vkusvill-nachal-puskat-v-magaziny-s-sobakami-no-vskore-izmenil-nakleyki-s-ogranicheniyami-eto-ogorchilo-klientov","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0432\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u043d\u0430\u043a\u043b\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0441 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0433\u043e\u0440\u0447\u0438\u043b\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368111,"subsite_id":199119,"user_id":307536,"type":"comment_add","id":3368111,"hash":"18a9a1c5154e8ccc1b766e471d7f9c10","date":1633727091,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/303000-irlandiya-uvelichit-nalogi-mezhdunarodnyh-kompaniy-do-15-apple-i-google-otkryvali-tam-shtab-kvartiry-iz-za-nizkih-stavok?comment=3368111","text":"\u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435, \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0441\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":307536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/307536-mikhail-kashkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f17879e8-d5aa-4106-bd18-a42809eb5fbd\/","name":"Mikhail Kashkin","isVerified":false},"content":{"id":303000,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/303000-irlandiya-uvelichit-nalogi-mezhdunarodnyh-kompaniy-do-15-apple-i-google-otkryvali-tam-shtab-kvartiry-iz-za-nizkih-stavok","title":"\u0418\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u044f \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e 15% \u2014 Apple \u0438 Google \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0448\u0442\u0430\u0431-\u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368112,"subsite_id":199124,"user_id":299191,"type":"comment_add","id":3368112,"hash":"b71a5e628c69503f0ab9321d7c234cbe","date":1633727111,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302779-alfa-bank-pri-zaprose-deneg-iz-prilozheniya-banka-tinkoff-snyal-komissiyu-za-kvazi-kesh?comment=3368112","text":"\u0414\u0430, \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0435\u043c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043b\u0438\u043c\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0431\u0435\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":299191,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/299191-daniil-gladchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/713b7443-d27a-0c17-da0c-5a21c8429846\/","name":"Daniil Gladchenko","isVerified":false},"content":{"id":302779,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302779-alfa-bank-pri-zaprose-deneg-iz-prilozheniya-banka-tinkoff-snyal-komissiyu-za-kvazi-kesh","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u043f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0441\u043d\u044f\u043b \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u0437\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0437\u0438-\u043a\u044d\u0448"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3368113,"subsite_id":199124,"user_id":292665,"type":"comment_add","id":3368113,"hash":"be8756de315fb0cfd8b05b7f56953b30","date":1633727116,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka?comment=3368113","text":"\u041f\u043e\u0434 \u043c\u0430\u0442\u0440\u0430\u0441\u043e\u043c \ud83d\ude05","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292665,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/292665-timur-idrisov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5f01c17f-a1f5-9d7c-8655-be25bf6036f1\/","name":"\u0422\u0438\u043c\u0443\u0440 \u0418\u0434\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":302756,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/302756-obnaruzhil-uyazvimost-v-bezopasnosti-prilozheniya-alfa-banka","title":"\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438\u043b \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false}]}