Mash сообщил, что СК проверяет Delivery Club за уклонение от уплаты налогов на 84 млн рублей — сервис опроверг обвинения Статьи редакции
По версии Mash, компания подписала формальный договор с подрядчиком, который на деле не вёл реальную деятельность.
- Один из руководителей сервиса не выплатил налог на добавленную стоимость за второй и третий кварталы 2020 года, приводит Mash версию следственного комитета Москвы.
- Для этого компания якобы подписала формальный договор с ООО «Разгрузочно-транспортная компания», которая не вела реальную деятельность.
- В Delivery Club ответили Inc, что действительно работали с компанией, но стороны выполнили все обязательства. Также в сервисе отметили, что знают о проверке СК и передали все документы налоговой. Правоохранительные органы никаких претензий к сервису не предъявляли, сообщили в Delivery Club.
- Как следует из базы «Контур.Фокуса», ООО «Разгрузочно-транспортная компания» образовалась в апреле 2018 года. Учредитель и полноценный владелец компании — Марина Касьянова. По итогам 2020 года, выручка компании составила 283 млн рублей, чистая прибыль — 476 тысяч рублей.
Погрузку им может сделать другая компания, закинуть паллету в газель, а они уже доставляют по городу и вручную разгружают.
Чтобы вы понимали, как логистика бывает сложно закручена, примите к сведению, например, такой факт, что у нас в Ростове, доставку от распределительного центра Озона, до пункта самовывоза Озона, может осуществлять машины Почта России.
Боюсь, вы понятия не имеете как логистика работает.
О чем именно обо всем,вам говорит название?
Если Ваше подозрение верно,вам прямая дорога делать нейросеть и сразу по названию определять неуплату налогов.А то дураки в налоговой паттерны какие то ищут,следствие ведут,в арбитраж подают.А вы сразу -«Василек» ,добро пожаловать на нары.
Тогда заживем!
Ну и вам тоже приварок-госконтракт.
В любом случае это не более чем домыслы. Абсурд в том, что любому ООО/ИП могут доначислить налоги, если кто-то из контрагентов начнет себя вести недобросовестно. И даже тн "должная осмотрительность" не спасает.
Чаще всего эти "формальные" подрядчики с кем заключают "договора" так или иначе связаны с владельцами фирмы которая заключает этот договор. Однодневки конечно уже не так популярны как раньше, но тем не менее по сей день эту схему применяют в том числе очень крупные организации.
Точно) Дробление это дробление. А на удивление схема с однодневками до сих пор не вымерла, хотя уже не так пользуется популярностью как раньше. Ещё есть те кто до сих пор применяют эту схему. Сейчас больше "в моде" дробление и переквалификация отношений в трудовые, а у более крупных компаний использование иностранных юрисдикций. Но удивляет до сих пор что про однодневки до конца не забыли ещё...
Уж я то как раз в теме и не один год)) Чего только не бывает. И на сотрудников оформляют их, на родственников, на бомжей. Бывали даже случаи когда директор учреждал однодневку, хотя такое конечно единичные случаи. На сотрудников-родственников или кому за деньги кто откроет если как правило. Всякое повидать можно на практике.
А причём тут патриотизм? Это обычная работа как и у любого налогового органа любого государства - собирать налоги, выявлять схемы уклонения от них, применять санкции. Если вы думаете что там только "истинные патриоты" работают я вас разочарую, там работают обычные люди которые работают за зарплату чтобы прокормить себя и близких, которые отработали и пошли домой. ред.
А бомж куда деньги дел? Не умеете следствие вести? Не открывайте ООО через интернет за пару дней, не позволяйте банкам сомнительным компаниям тонны нала выдавать, вариантов тьма, но на Руси принято своих бить, невиновных часто.
Вы правда не понимаете, к чему приводит отсутствие презумпции невиновности? ред.
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