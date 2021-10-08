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Право
Nazigul Jusupova

Mash сообщил, что СК проверяет Delivery Club за уклонение от уплаты налогов на 84 млн рублей — сервис опроверг обвинения Статьи редакции

По версии Mash, компания подписала формальный договор с подрядчиком, который на деле не вёл реальную деятельность.

  • Один из руководителей сервиса не выплатил налог на добавленную стоимость за второй и третий кварталы 2020 года, приводит Mash версию следственного комитета Москвы.
  • Для этого компания якобы подписала формальный договор с ООО «Разгрузочно-транспортная компания», которая не вела реальную деятельность.
  • В Delivery Club ответили Inc, что действительно работали с компанией, но стороны выполнили все обязательства. Также в сервисе отметили, что знают о проверке СК и передали все документы налоговой. Правоохранительные органы никаких претензий к сервису не предъявляли, сообщили в Delivery Club.
  • Как следует из базы «Контур.Фокуса», ООО «Разгрузочно-транспортная компания» образовалась в апреле 2018 года. Учредитель и полноценный владелец компании — Марина Касьянова. По итогам 2020 года, выручка компании составила 283 млн рублей, чистая прибыль — 476 тысяч рублей.

#новости #deliveryclub

805 просмотров
36 36 комментариев
2
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36 комментариев
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Valentin Dombrovsky

«Разгрузочно-транспортная компания» - конечно же, не контора по обналу. Ребята не палятся совсем.

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3
Василий Белогородов

Реально, лучше бы "Кают-компания" назвали. Результат был бы тот же, но было бы хотя бы смешно ред.

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2
Денис Демидов

Что именно не так в названии?
В логистике очень много узкоспециализированных компаний, которые делают конкретные операции для более крупных игроков.

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0
Valentin Dombrovsky

Ага. Например, только разгрузку и транспортировку. Погрузка — для лохов.

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0
Игорь Рачук

Погрузочная компания
Перекурочная компания
Транспортно-разгрузочная компания

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1
Денис Демидов

Погрузку им может сделать другая компания, закинуть паллету в газель, а они уже доставляют по городу и вручную разгружают.
Чтобы вы понимали, как логистика бывает сложно закручена, примите к сведению, например, такой факт, что у нас в Ростове, доставку от распределительного центра Озона, до пункта самовывоза Озона, может осуществлять машины Почта России.
Боюсь, вы понятия не имеете как логистика работает.

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0
Valentin Dombrovsky

Отличная компания — хочу заказать их услуги! Где это можно сделать?
Скажу по секрету. немного сталкивался с практиками обнального бизнеса в Европе — там ребята хотя бы заморачиваются созданием видимости того, что за обналичкой стоит реальный бизнес, а у нас… ред.

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0
Денис Демидов

Обычное явление, ты как налоговая должен с фонариком заглядывать в жопу каждому поставщику, чтобы тебя не обвинили в неуплате налогов, основываясь на том, что твой поставщик чего-то не доплатил.

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1
Valentin Dombrovsky

Ну кам он - одно название конторы обо всём говорит. 😁
Да и никакая прибыль при обороте в несколько сотен миллионов как бы намекает. А налоговая видит гораздо больше, чем написано тут.

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2
Балабаев вячеслав

О чем именно обо всем,вам говорит название?
Если Ваше подозрение верно,вам прямая дорога делать нейросеть и сразу по названию определять неуплату налогов.А то дураки в налоговой паттерны какие то ищут,следствие ведут,в арбитраж подают.А вы сразу -«Василек» ,добро пожаловать на нары.
Тогда заживем!
Ну и вам тоже приварок-госконтракт.

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2
Valentin Dombrovsky

У этой компании хотя бы сайт есть? Офис, сотрудники?
Про «паттерны» это Вы Денису Демидову объясняйте — он считает, что тут бедных ребят ни за что чмырят.
А про название была ШУТКА. Вам бы проспаться после, по-видимому, тяжёлой недели. ред.

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0
Балабаев вячеслав

Вы удивитесь,какое количество компаний не имеют в вашем представлении ни сайта,ни офиса,ни даже персонала,тем не менее это не лишает их правоспособности в соответствии с ГК.
А насчет шутки.Вы находите повод для шуток ,когда речь идет о СК?
Оглядитесь вокруг.Смешно?
Посерьезнее надо быть.

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0
Maxim Sergeevich

В любом случае это не более чем домыслы. Абсурд в том, что любому ООО/ИП могут доначислить налоги, если кто-то из контрагентов начнет себя вести недобросовестно. И даже тн "должная осмотрительность" не спасает.

Ответить
1
Растительный кран

В любом случае это не более чем домыслы. Абсурд в том, что любому ООО/ИП могут доначислить налоги, если кто-то из контрагентов начнет себя вести недобросовестно. И даже тн "должная осмотрительность" не спасает.

Чаще всего эти "формальные" подрядчики с кем заключают "договора" так или иначе связаны с владельцами фирмы которая заключает этот договор. Однодневки конечно уже не так популярны как раньше, но тем не менее по сей день эту схему применяют в том числе очень крупные организации.

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1
Денис Демидов

Чаще всего эти "формальные" подрядчики с кем заключают "договора" так или иначе связаны с владельцами фирмы которая заключает этот договор.

Таких идиотов давно не видел, вы точно не путаете обналичку с дроблением?

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0
Растительный кран

Точно) Дробление это дробление. А на удивление схема с однодневками до сих пор не вымерла, хотя уже не так пользуется популярностью как раньше. Ещё есть те кто до сих пор применяют эту схему. Сейчас больше "в моде" дробление и переквалификация отношений в трудовые, а у более крупных компаний использование иностранных юрисдикций. Но удивляет до сих пор что про однодневки до конца не забыли ещё...

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0
Денис Демидов

Смысл на себя однодневку открывать, когда проще процент заплатить ? Вы явно не в теме, такие глупости писать.
Смысл в том, что это наше российское ноухау, ловить тех, кого можно поймать, а не тех, кто нарушил и не заплатил налог. ред.

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0
Растительный кран

Уж я то как раз в теме и не один год)) Чего только не бывает. И на сотрудников оформляют их, на родственников, на бомжей. Бывали даже случаи когда директор учреждал однодневку, хотя такое конечно единичные случаи. На сотрудников-родственников или кому за деньги кто откроет если как правило. Всякое повидать можно на практике.

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0
Денис Демидов

В единичных случаев много чего бывает, но каков процент от общего обнала у таких идиотов? Особенно если учесть скорость их поимки, 0.001%? ред.

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0
Valentin Dombrovsky

Я почти уверен, что это не тот случай.

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0
Денис Демидов

Вот и налоговая так чмырит бизнес почти уверенная в своей правоте, как итог реальный рейтинг РФ в районе плинтуса, вкладывают сюда только в сверхприбыльные проекты со сверхбыстрой отдачей.

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0
Valentin Dombrovsky

Бедный несчастный зачмыренный Мэйл. Я аж слезу пустил.

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0
Valentin Dombrovsky

Прикольно, кстати, в одном месте мы жалуемся на то, какие крупные компании — говно и как всё делают плохо, а в другом защищаем «несчастных» от «наездов» налоговой. Хех.

Ответить
1
Денис Демидов

У них же там конвейер, надо будет, им дадут команду фу.

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0
Растительный кран

Сейчас никто уже никого не чмырит, а те кто уклоняется от налогов с помощью различных схем ну они сами виноваты. Сейчас проверок всё меньше и меньше становится, просто их качество стало больше в плане сумм начислений) А крупняки так вообще страх потеряли учитывая какие суммы им начисляются)

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0
Денис Демидов

Это всегда так было на Руси, начал предпринимательством заниматься, сам виноват, а товарищи в фуражках типа вас себя считают истинными патриотами, а не паразитами.

Ответить
0
Растительный кран

А причём тут патриотизм? Это обычная работа как и у любого налогового органа любого государства - собирать налоги, выявлять схемы уклонения от них, применять санкции. Если вы думаете что там только "истинные патриоты" работают я вас разочарую, там работают обычные люди которые работают за зарплату чтобы прокормить себя и близких, которые отработали и пошли домой. ред.

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0
Денис Демидов

Это не обычная работа, а очень вредная работа, ловить не тех, кто нарушает, а тех с кого можно стрясти что-то. Так налоговая разрушает предпринимательский климат, а как следствие экономику страны.

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0
Растительный кран

Ну это ваше ничем не подтверждённое мнение. Все говорят что они "невиновны". Только по факту только и крутят схемы разные лишь бы не платить налоги. Причём чем крупнее компания тем больше "аппетиты". Преступники тоже все завляют что они невиновны и ничего не делали, их подставили итп итд.) ред.

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0
Денис Демидов

Ну так я и говорю, надо за налоговую все анализировать, название, прибыль, оборот, половую ориентацию её директора, политическую подкованность, что еще?
Почему бы налоговой не предъявить претензии той компании, которая не уплатила налоги, а не её клиентам? ред.

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0
Valentin Dombrovsky

Вы не уловили, что суть претензий в выводе денег через обнальщиков? Красивую схему Вы предлагаете — за всё должен отвечать бомж, по чьему паспорту открыли очередную «однодневку».

Ответить
0
Денис Демидов

А бомж куда деньги дел? Не умеете следствие вести? Не открывайте ООО через интернет за пару дней, не позволяйте банкам сомнительным компаниям тонны нала выдавать, вариантов тьма, но на Руси принято своих бить, невиновных часто.
Вы правда не понимаете, к чему приводит отсутствие презумпции невиновности? ред.

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0
Valentin Dombrovsky

Погодите-ка, о какой презумпции идёт речь, если статья говорит о ПРОВЕРКЕ компании? Что, теперь и проверять их нельзя?

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1
Andrei Smirnovsky

Пф, ну повысят "сервисный" сбор немного, и все)

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0
Сергей Ермилов

"Разбудите меня через 100 лет..."

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0
Philip Poteryahin

Как бы органам извиняться не пришлось потом перед уважаемыми людьми и собственниками)

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0
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