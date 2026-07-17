X прекратила спор с музыкальными лейблами, которые подали иск против соцсети в 2023 году, — они обвиняли её в нарушении авторских прав

На каких условиях — неизвестно. Источник: FreepikX договорилась с группой издательств, включая Universal Music и Sony Music, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.Компании обратились в суд с просьбой отклонить иск на $250 млн, в котором лейблы обвиняли соцсеть в нарушении авторских прав из-за «незаконной» публикации музыки в X.Кроме этого, они хотят отменить и встречный иск от X в адрес лейблов — в нём соцсеть говорила, что компании сговорились против неё, чтобы вынудить заключить сделку о лицензировании по «завышенной цене».Договорились ли стороны о мирном соглашении — неизвестно, они не предоставили комментарии изданию.#новости #x