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Евгения Евсеева
Право

X прекратила спор с музыкальными лейблами, которые подали иск против соцсети в 2023 году, — они обвиняли её в нарушении авторских прав

На каких условиях — неизвестно.

Источник: Freepik
Источник: Freepik
  • X договорилась с группой издательств, включая Universal Music и Sony Music, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.
  • Компании обратились в суд с просьбой отклонить иск на $250 млн, в котором лейблы обвиняли соцсеть в нарушении авторских прав из-за «незаконной» публикации музыки в X.
  • Кроме этого, они хотят отменить и встречный иск от X в адрес лейблов — в нём соцсеть говорила, что компании сговорились против неё, чтобы вынудить заключить сделку о лицензировании по «завышенной цене».
  • Договорились ли стороны о мирном соглашении — неизвестно, они не предоставили комментарии изданию.

#новости #x

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