Китайского видеоблогера приговорили к 20 месяцам тюрьмы за сфабрикованный краш-тест Xiaomi SU7

Его признали виновым в распространении ложной информации и нанесении ущерба репутации производителя.Источник фото: Sparrows News / YouTube Решение о сроке и штрафе в 100 тысяч юаней (около $14,8 тысячи или 1,1 млн рублей по курсам на момент публикации) вынес суд в районе Хайдянь, передаёт Reuters со ссылкой на государственные СМИ.В августе 2024 года блогер Gao с 1 млн подписчиков опубликовал краш-тест первого электромобиля Xiaomi SU7. Двери седана в его ролике не открылись после столкновения, система экстренного вызова не сработала, а центральный дисплей для управления не включился. Видео набрало около 3 млн просмотров.Xiaomi утверждала, что блогер и его «сообщники злонамеренно распространяли ложную информацию» о седане. Суд установил, помимо прочего, что они умышленно испортили дополнительный аккумулятор и использовали кадры с ним, чтобы ввести зрителей в заблуждение.SU7 — первый электромобиль Xiaomi. Компания представила его в конце 2023 года. Запас хода — 700 км; разгон — до 100 км/ч за 5,28 секунды; максимальная скорость — 210 км/ч. У модели также есть спортивная версия SU7 Ultra.В марте 2026 года Xiaomi представила обновлённую модель SU7 и рассказала, что первые 15 тысяч машин продали за 34 минуты.В июле анонсировала запуск автомобильного суббренда Sky Nomad. Первой моделью станет полноразмерный внедорожник N90 с 1,5‑литровым двигателем внутреннего сгорания, а также аккумулятором мощностью более 70 кВт⋅ч. По словам компании, запас хода на электротяге составит до 400-500 км, а суммарный — до 1500 км.Полина ЛааксоМнения18.03.2025А был ли Autopilot: почему ролик, в котором Tesla таранит «фотообои» с пустой дорогой, критикуют в соцсетях Замечания пользователей собрало The Verge. Издание надеялось, что их прокомментирует автор видео, но тот не ответил на запрос.#новости