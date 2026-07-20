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Данила Бычков
Право

ЕС оштрафовал AliExpress на $629 млн за продажу «незаконных и контрафактных товаров»

Это пока что крупнейший штраф по Закону о цифровых услугах ЕС (DSA).

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Европейская комиссия посчитала, что AliExpress «не смог должным образом оценить риски, связанные с продававшимися на платформе небезопасными или контрафактными товарами», продававшимися на платформе, пишет Bloomberg.
  • Речь идёт, например, о подделках, «небезопасных» игрушках и косметике, которые оставались в продаже в течение «нескольких недель». AliExpress оштрафовали на $629 млн. Кроме того, компания должна представить план устранения нарушений до 20 октября 2026 года — иначе она может столкнуться с дополнительными штрафами.
  • ЕС также признал неэффективной систему наказания продавцов, которые нарушали правила на AliExpress. Они продолжали торговать запрещённой продукцией, а продавцы подделок могли обходить предусмотренные платформой проверки.
  • В AliExpress заявили, что не согласны с «несоразмерным» штрафом, отмечает Reuters. Решение не учитывает внедрённые платформой улучшения, добавили в компании.
  • Штраф AliExpress стал крупнейшим по Закону о цифровых услугах ЕС. В декабре 2025 года соцсеть X оштрафовали на $140 млн. В мае 2026-го европейский регулятор также обязал маркетплейс Temu выплатить €200 млн за продажу «небезопасных» товаров.
Артур Томилко
Соцсети
ЕС оштрафовал соцсеть X на $140 млн за нарушение правил регулирования контента и прозрачности, в том числе за «обманчивый дизайн» галочки верификации

TikTok, который пообещал устранить нарушения, избежал штрафа.

Фото Reuters 

#новости #aliexpress

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