ЕС оштрафовал AliExpress на $629 млн за продажу «незаконных и контрафактных товаров»

Это пока что крупнейший штраф по Закону о цифровых услугах ЕС (DSA).Источник: BloombergЕвропейская комиссия посчитала, что AliExpress «не смог должным образом оценить риски, связанные с продававшимися на платформе небезопасными или контрафактными товарами», продававшимися на платформе, пишет Bloomberg.Речь идёт, например, о подделках, «небезопасных» игрушках и косметике, которые оставались в продаже в течение «нескольких недель». AliExpress оштрафовали на $629 млн. Кроме того, компания должна представить план устранения нарушений до 20 октября 2026 года — иначе она может столкнуться с дополнительными штрафами.ЕС также признал неэффективной систему наказания продавцов, которые нарушали правила на AliExpress. Они продолжали торговать запрещённой продукцией, а продавцы подделок могли обходить предусмотренные платформой проверки.В AliExpress заявили, что не согласны с «несоразмерным» штрафом, отмечает Reuters. Решение не учитывает внедрённые платформой улучшения, добавили в компании.Штраф AliExpress стал крупнейшим по Закону о цифровых услугах ЕС. В декабре 2025 года соцсеть X оштрафовали на $140 млн. В мае 2026-го европейский регулятор также обязал маркетплейс Temu выплатить €200 млн за продажу «небезопасных» товаров.Артур ТомилкоСоцсети05.12.2025ЕС оштрафовал соцсеть X на $140 млн за нарушение правил регулирования контента и прозрачности, в том числе за «обманчивый дизайн» галочки верификации TikTok, который пообещал устранить нарушения, избежал штрафа. #новости #aliexpress