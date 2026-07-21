Суд в США утвердил мировое соглашение по иску группы авторов к Anthropic на $1,5 млрд

Сумма стала «крупнейшей» компенсацией по делам о нарушении авторских прав в американской истории, пишет Reuters.Фото APФедеральный суд в Сан-Франциско окончательно одобрил мировое соглашение между Anthropic и группой авторов, которые обвиняли компанию в нарушении авторских прав из‑за использования их книг для обучения ИИ.Судья Арасели Мартинес-Ольгин отклонила возражения части авторов, которые назвали размер компенсации недостаточным, а также указывали на чрезмерную выплату адвокатам истцов — им присудили в качестве гонорара $101 млн из запрашиваемых $187,5 млн.В июне 2025 года суд в США признал, что Anthropic законно использовала книги без разрешения авторов для обучения Claude. Однако копирование около 7 млн «пиратских» копий книг и хранение их в «центральной библиотеке» нарушило авторские права.После этого компания согласилась выплатить компенсации за примерно 500 тысяч произведений, которые незаконно скачала для обучения Claude — по $3000 за каждую книгу, всего $1,5 млрд. Стартап также обязался удалить произведения из наборов обучающих данных.В начале сентября 2025 года судья потребовал доработать мировое соглашение: обязал Anthropic предоставить «точный список» из примерно 465 тысяч «пиратских» книг, которые компания использовала для обучения своих моделей, а также разработать порядок уведомления авторов и форму для заявлений на компенсации.#новости #anthropic