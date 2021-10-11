AliExpress раскрыл итоги работы за полгода - 133,3 млрд рублей оборота, из которых 1/3 сделал локальный бизнес

Речь об итогах первого полугодия финансового года, то есть период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. При этом итоги звучат так, что с ними в пору закрывать год календарный и врываться в новую жизнь с новыми планами.