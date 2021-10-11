За 10 лет Россия требовала от Google удалить информацию 123 тысячи раз — это больше, чем все страны вместе Статьи редакции
Около 60% всех запросов об удалении информации в мире Google получает из России.
Google раскрыла количество запросов от стран на удаление информации, сообщает BBC со ссылкой на данные Google Transparency Report. С 2011 по 2020 год российские ведомства обращались к компании 123 606 раз — 60,6% от всех запросов.
Власти просили удалить более 950 тысяч единиц контента — в основном из поисковой выдачи и YouTube.
- До середины 2012 года Россия не входила в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. В 2013 году вошла в семёрку, а с 2016 года стала лидером.
- По данным Google, запросы из России приходят в основном от Роскомнадзора.
- В августе 2021 года суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент. В мае 2021 года Google оштрафовали на 6 млн рублей и 3,5 млн рублей. Тогда компания подала иск к Роскомнадзору, чтобы оспорить требование.
- В сентябре суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей, общая сумма штрафов превысила 39 млн рублей.
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