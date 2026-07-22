Французский парламент одобрил запрет соцсетей для подростков до 15 лет — это первое подобное решение в ЕС

Какие платформы попадут под запрет — неизвестно. Источник: BloombergЗапрет будут вводить поэтапно, пишет BBC. С сентября 2026 года дети младше 15 лет не смогут создавать новые аккаунты, а платформы должны будут проверять возраст всех новых пользователей.С января 2027 года запрет распространится на все существующие аккаунты — всем французским пользователям нужно будет доказать, что они старше 15 лет Решение объясняют рисками для психического здоровья детей, травлей в интернете, опасным контентом и другими потенциальными угрозами для подростков.Точный список сервисов, которые попадут под запрет, власти Франции пока не назвали, отмечает издание. Закон не предусматривает наказаний за обход запрета для подростков и родителей, конкретные санкции для технологических компаний пока тоже не прописаны.С декабря 2025 года в Австралии действует закон, который обязывает крупные соцсети блокировать доступ для пользователей младше 16 лет. С 1 июня 2026 года аналогичные ограничения действуют в Малайзии, а с 1 июля — в Азербайджане.Введение подобных мер также рассматривают власти Канады, ОАЭ и Индонезии. В ноябре 2025-го Европарламент призвал ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет. При этом установление возрастных ограничений находится в компетенции отдельных стран ЕС, которые могут ввести запрет на национальном уровне.В июле 2026 года Reuters писало, что введённые в Австралии ограничения оказались малоэффективны — платформы почти не проверяют возраст или используют формальные способы, которые подростки легко обходят.Данила БычковСоцсети15 июляПравительство Великобритании запланировало ввести ночной «комендантский час» в соцсетях для подростков 16-17 лет При этом они смогут отключить ограничение в настройках. #новости #франция