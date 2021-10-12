«Почта России» оспорила решение ФАС по надбавкам за отправку посылок в труднодоступные места Статьи редакции
Тарифы с надбавками уже не действуют, утверждают в компании.
- Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании против ФАС 16 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.
- ФАС выявила, что с 1 октября 2019 года «Почта» ввела надбавку в 100% к тарифу на посылки, которые «отправляются в отделения или из отделений» труднодоступных регионов. Регулятор вынес предупреждение, а потом возбудил дело о защите конкуренции из-за того, что «Почта России» не выполнила предписание.
- Во время рассмотрения дела «Почта России» отменила надбавку, но ФАС всё равно признала компанию нарушителем, так как «нарушение заключалось именно в установлении надбавки». Размер штрафа не раскрывается, но по ст. 14.31 КоАП РФ штрафы для юридических лиц составляют от 300 тысяч до 1 млн рублей.
- В «Почте» ответили, что они не монополисты и что ФАС не приняла доказательств об отсутствии доминирующего положения. Представитель компании сообщил, что тарифы, о которых идёт речь в решении ФАС, сейчас не действуют, а в новых не предусмотрены надбавки.
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