Google оштрафовали в ЕС на €890 млн за нарушения закона о цифровых рынках

Компания давала преимущества своим сервисам в поиске и создавала ограничения для разработчиков приложений в Google Play.Источник: rspindia.netЕврокомиссия (ЕК) решила, что Google нарушила Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Первое нарушение связано с тем, что компания отдавала предпочтение своим сервисам в результатах поиска. За него оштрафовали на €460 млн.За второе нарушение Google получила штраф на €430 млн. Согласно DMA, разработчики приложений в Google Play должны иметь возможность бесплатно информировать пользователей об альтернативных вариантах каналов для покупок. Google не выполнила это обязательство, считает ЕК.Регулятор обязал компанию исправиться в течение 60 дней. В противном случае ей грозят новые штрафы в размере до 5% от общего мирового оборота.В начале июля 2026 года Google проиграла в ЕС апелляцию по делу о штрафе на €4,1 млрд за неконкурентные практики на Android-смартфонах. Компанию оштрафовали за это ещё в 2018 году. Reuters тогда писало, что всего за «десятилетия» компания накопила штрафы от ЕС на сумму около €11 млрд за нарушения антимонопольного законодательства.#новости #google