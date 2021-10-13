«Заключила соглашение, которое не собиралась выполнять»: Google подала ответный иск к Epic Games Статьи редакции
И обвинила компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.
Google и Epic Games ведут судебное разбирательство из-за системы прямых покупок, которую Epic летом 2020-го добавила в мобильную версию Fortnite. После этого Google убрал игру из Play Store, а Epic Games подала на него в суд. В октябре 2021-го Google оформил встречный иск.
Epic Games, как отметили юристы Google, заключила соглашение о выпуске Fortnite в Play Store, но изначально не собиралась его выполнять и следовать правилам площадки. Вместо этого компания Тима Суини собиралась организовать «сложнопостановочную атаку» на Apple и Google.
В Google также отметили, что Epic пыталась отвлечь внимание от нарушения ей контракта, очерняя и нанося ущерб Google. А в связи с тем, что некоторые игроки успели скачать из Play Store версию Fortnite с системой прямых покупок, Epic продолжает нарушать правила магазина приложений Google и получать деньги в обход комиссионного сбора.
Суд, по мнению юристов Google, должен назначить компании возмещение расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платёжную систему и удалить её из мобильной Fortnite.
В сентябре 2021 года закончилось аналогичное разбирательство между Epic и Apple. Суд удовлетворил все требования Apple кроме одного — компании запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, поэтому в магазине приложений разрешили ссылки на альтернативные системы. И Epic, и Apple подали апелляцию на это решение.
Нет, неосновательное обогащение - это денежные средства полученные в отсутствие встречного предоставления.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/
Конфликта не было бы еслиб компания соблюдала правила другой компании. А если для нее слишком высоки % по платежам надо было в индивидуальном порядке договариваться.
Не захотели - в результате потеряли еще большие деньги чем если бы платили эту стандартную комиссию.
Человеку который придумал обмануть apple нужно выписать премию Дарвина объемом потерянных денег.
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