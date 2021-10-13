И обвинила компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.

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Fortnite в Google Play DTF

Google и Epic Games ведут судебное разбирательство из-за системы прямых покупок, которую Epic летом 2020-го добавила в мобильную версию Fortnite. После этого Google убрал игру из Play Store, а Epic Games подала на него в суд. В октябре 2021-го Google оформил встречный иск.

Epic Games, как отметили юристы Google, заключила соглашение о выпуске Fortnite в Play Store, но изначально не собиралась его выполнять и следовать правилам площадки. Вместо этого компания Тима Суини собиралась организовать «сложнопостановочную атаку» на Apple и Google.

Во-первых, Epic стремилась к системному изменению, которое позволило бы ей обогатиться, добиться огромного денежного заработка. Во-вторых, намеревалась изменить политику Apple и Google, которая стала препятствием для создания метавселенной, задуманной мистером Суини. из иска Google к Epic

В Google также отметили, что Epic пыталась отвлечь внимание от нарушения ей контракта, очерняя и нанося ущерб Google. А в связи с тем, что некоторые игроки успели скачать из Play Store версию Fortnite с системой прямых покупок, Epic продолжает нарушать правила магазина приложений Google и получать деньги в обход комиссионного сбора.

Суд, по мнению юристов Google, должен назначить компании возмещение расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платёжную систему и удалить её из мобильной Fortnite.