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Право
DTF

«Заключила соглашение, которое не собиралась выполнять»: Google подала ответный иск к Epic Games Статьи редакции

И обвинила компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.

11 11 комментариев
1451 просмотров
Fortnite в Google Play DTF

Google и Epic Games ведут судебное разбирательство из-за системы прямых покупок, которую Epic летом 2020-го добавила в мобильную версию Fortnite. После этого Google убрал игру из Play Store, а Epic Games подала на него в суд. В октябре 2021-го Google оформил встречный иск.

Epic Games, как отметили юристы Google, заключила соглашение о выпуске Fortnite в Play Store, но изначально не собиралась его выполнять и следовать правилам площадки. Вместо этого компания Тима Суини собиралась организовать «сложнопостановочную атаку» на Apple и Google.

Во-первых, Epic стремилась к системному изменению, которое позволило бы ей обогатиться, добиться огромного денежного заработка. Во-вторых, намеревалась изменить политику Apple и Google, которая стала препятствием для создания метавселенной, задуманной мистером Суини.

из иска Google к Epic

В Google также отметили, что Epic пыталась отвлечь внимание от нарушения ей контракта, очерняя и нанося ущерб Google. А в связи с тем, что некоторые игроки успели скачать из Play Store версию Fortnite с системой прямых покупок, Epic продолжает нарушать правила магазина приложений Google и получать деньги в обход комиссионного сбора.

Суд, по мнению юристов Google, должен назначить компании возмещение расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платёжную систему и удалить её из мобильной Fortnite.

В сентябре 2021 года закончилось аналогичное разбирательство между Epic и Apple. Суд удовлетворил все требования Apple кроме одного — компании запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, поэтому в магазине приложений разрешили ссылки на альтернативные системы. И Epic, и Apple подали апелляцию на это решение.

#новости #google #epicgames

11 11 комментариев
1
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11 комментариев
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Sergey Ontime

Неосновательное обогащение, это когда говоришь, что богат, но врешь. Как все в Инстаграм.

А тут необоснованное обогащение. ред.

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7
useless uS

Неосновательное обогащение — это зарплата в размере МРОТ =)

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1
Nobody

Нет, неосновательное обогащение - это денежные средства полученные в отсутствие встречного предоставления.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/

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1
Taras Halturin

век живи - век учись. спасибо за ссылку. не встречался такой термин ранее. только необоснованное "на слуху" попадалось.

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0
Юрий Белоножкин

https://yuristica.ru/stati/ponjatie-i-osobennosti-vzyskanija-neosnovatelnogo-obogashhenija

Я хз есть ли аналог в праве США

Неосновательное обогащение - что это такое…
Что такое неосновательное обогащение? Общее понятие, примеры и особенности взыскания необоснованно…
yuristica.ru
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0
Sergey Ontime

Конфликта бы не было, не будь там такая высокая комиссия.

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0
John Fima

Конфликта не было бы еслиб компания соблюдала правила другой компании. А если для нее слишком высоки % по платежам надо было в индивидуальном порядке договариваться.
Не захотели - в результате потеряли еще большие деньги чем если бы платили эту стандартную комиссию.
Человеку который придумал обмануть apple нужно выписать премию Дарвина объемом потерянных денег.

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2
Sergey Ontime

Это тоже верно. Но может они и пиар так хотели поднять ред.

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0
Mik Petrov

Надо же, посредник говорит производителям, что вы мешаете получать нам супер прибыль, это как почему фермеры продают картошку по 3 руб, а магазине она 30 р

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1
kova7ev

проблем не было не будь там этого шлака

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0
bloger

Эпик зло. Это жадная компания. Пусть сделают скины за копейки, а потом требуют от других снижение комиссии

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–2
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