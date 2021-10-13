«Рост зарплат в IT это плохо? Как это работает?»

Недавно мы выпустили статью «Дефицит в IT: платите больше» о росте зарплат. Совпадение или нет, но чуть позже вышла статья о минусах большого заработка у российских айтишников. Автор рассуждал о том, как высокие зарплаты могут навредить IT-отрасли. На первый взгляд аргументы выглядят логично. Но это только на первый взгляд.