Еврокомиссия продлит на четыре месяца антимонопольное расследование по сделке Nvidia с Arm на $54 млрд — Reuters Статьи редакции
Nvidia предлагала пойти на уступки, но регулятор посчитал их недостаточными.
Предварительная проверка закончится 27 октября, а затем регулятор проведёт дополнительное расследование сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. В комиссии отказались от комментариев.
Чтобы убедить регуляторов одобрить сделку, Nvidia предлагала уступки, но какие — неизвестно, пишет издание. Однако Еврокомиссия посчитала, что они не решают проблем, связанных с конкуренцией. Изначально сделка оценивалась в $40 млрд, но сейчас, по данным Reuters, речь идёт о сумме в $54 млрд.
В Nvidia заявили, что ARM останется нейтральным поставщиком технологий, чтобы развеять опасения таких клиентов, как Qualcomm, Samsung и Apple.
- Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm у японского холдинга Softbank за $40 млрд в сентябре 2020 года. На закрытие сделки и получение одобрения регуляторов стороны рассчитывали потратить 18 месяцев.
- В апреле правительство Великобритании объявило, что вмешается в сделку Nvidia и Arm по соображениям национальной безопасности. По данным The Register, чиновников волновало, что Nvidia может заставить клиентов Arm перейти на собственные чипы. Управление продолжает расследование, а Arm прекратил набирать новых сотрудников до закрытия сделки.
- В начале февраля FT сообщило, что Великобритания и ЕС начнут расследование сделки по требованию конкурентов — они опасались, что после сделки Nvidia начнёт выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость.
- Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
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