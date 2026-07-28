Власти начали обсуждать налоговые и финансовые меры поддержки ИИ-отрасли на примерно 72 млрд рублей в год — РБК

«Сбер» и «Яндекс» просили выделять по 400-450 млрд рублей в год.Источник: «РИА Новости»Предложения сформировала АНО «Цифровая экономика» с участием «Яндекса», «Сбера» и других участников рынка, пишет РБК со ссылкой на документ, который направили в Минцифры.В пакет входят три вида поддержки — налоговые, финансовые и нефинансовые. На поддержку разработчиков ИИ предлагают выделять 52,4 млрд рублей в год, на стимулирование спроса на ИИ-проекты со стороны бизнеса — 19,3 млрд рублей. Общая сумма — 71,7 млрд рублей в год.По словам источника РБК, на поддержку смогут претендовать не только разработчики ИИ-решений, но и компании, внедряющие технологию. Под определение больших фундаментальных моделей попадают «около десятка», среди них — разработки «Т-Банка», МТС и «Норникеля», уточняет он. В связи с этим меры поддержки обсуждаются «не только для “Яндекса” и “Сбера”».Среди мер — распространение действующей ИТ-льготы по нулевой ставке налога на прибыль и пониженных страховых взносов на компании, входящие в число владельцев «национальных» ИИ-моделей с собственными дата-центрами. Эта инициатива оценена в 31 млрд рублей в год.Ещё 15,3 млрд рублей могут направить на «повышающий коэффициент 2» для учёта расходов на покупку видеокарт, сетевого оборудования и жёстких дисков. Они сейчас не попадают в российские реестры электроники. Также предлагается добавить тот же коэффициент при учёте расходов на дообучение «суверенных» и «национальных» моделей, освободить ЦОДы от налога на имущество и ввести ставку НДС в 10% для автономного транспорта.Для стимулирования спроса авторы предлагают ввести вычет из налога на прибыль или налога по упрощённой системе налогообложения на услуги удалённого доступа к ИИ-платформам. Базовый вариант обойдётся в 5,5 млрд рублей. Расширенный вариант — в 12 млрд рублей в год. Дополнительно ассоциация хочет обнулить НДС на облачные ИИ-сервисы и платформы — на это потребуется 1,8 млрд рублей.Среди других идей — ввести иммунитет от ответственности за нарушения со стороны третьих лиц и режим свободного использования общедоступных данных для обучения ИИ, признать наборы данных «объектом исключительного права» с возможностью коммерческого оборота, создать «регуляторные песочницы» в медицине, финансах и метеорологии, предоставлять участки под ЦОДы без торгов и ограничений.Также «Цифровая экономика» просит субсидировать строительство и модернизацию ЦОДов и льготы для их операторов на аренду, ввести льготные кредиты на закупку серверов и графических процессоров, гранты на формирование массивов данных и запустить венчурные фонды для ИИ-проектов.Для дата-центров просят обеспечить приоритетное подключение к электросетям. Также хотят сформировать реестр отечественных доверенных ИИ-моделей для применения в госсекторе, на объектах критической инфраструктуры и оборонном секторе, внедрить подготовку ИИ-специалистов в вузах и запустить программы внедрения ИИ в школах и детских садах.В «Цифровой экономике» объяснили, что «взаимодействуют с широким кругом компаний». Речь идёт о налоговых и регуляторных мерах поддержки для отрасли в целом, а не отдельных компаний. Однако пока обсуждения носят «рабочий характер» и «говорить о конкретных мерах преждевременно». В Минцифры сообщили, что предложения по совершенствованию мер поддержки сейчас «обсуждаются».В марте 2026 года «Сбер» и «Яндекс» попросили о господдержке на 400-450 млрд рублей для развития ИИ — государство столько выделять не согласилось.В июле Владимир Путин подписал закон о регулировании ИИ в России. Документ среди прочего вводит базовое определение ИИ, принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями, и категории «суверенных» и «национальных» моделей.#новости