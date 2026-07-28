Британский депутат через суд потребовала запретить Grok генерировать обнажённые дипфейки с её лицом

Её адвокаты считают, что дело может стать прецедентом в случае успеха.Плакат протестной группы Everybody Hates Elon на автобусной остановке в Лондоне. Источник: ReutersБританская парламентарий, член правящей Лейбористской партии, Джесс Асато подала иск против xAI из-за сексуализированных изображений и видео с её лицом, которые пользователи создали с помощью генератора картинок Grok без её ведома.Один из роликов опубликовали после того, как Асато раскритиковала главу xAI Илона Маска за отсутствие мер безопасности в ИИ-моделях компании. В видео её «усыпляют хлороформом перед тем, как изнасиловать».Асато требует обязать xAI «внедрить эффективные и постоянные технические меры», гарантирующие, что Grok не сможет создавать изображения с её участием. Юристы депутата считают, что решение суда может повлиять и на других разработчиков. xAI не ответила на запрос Reuters о комментарии.В декабре 2025 года xAI обновила редактор изображений в Grok и добавила бесплатный ИИ-редактор картинок в ленту X. В нём работал и эротический режим.В январе 2026-го СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. После этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии.Против X ведут расследование британский регулятор Ofcom и Еврокомиссия. 16 марта 2026 года иски к xAI подали три девушки, две из которых несовершеннолетние. Они добиваются запрета функции в целом, а не ограничений на генерации с конкретными людьми, как Асато.На фоне критики X сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами доступным только платным подписчикам.#новости