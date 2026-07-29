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Данила Бычков
Право

Власти США запретили импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов — в первую очередь ограничения затронут китайских производителей

Мера должна «защитить развитие ИИ-инфраструктуры» в США.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Федеральная комиссия по связи США (FCC) добавила в список товаров, представляющих «неприемлемый риск» для национальной безопасности, новые модели человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторы иностранного производства, пишет Reuters.
  • Ограничения распространяются только на модели роботов и инверторов, которые ещё не вышли на рынок. При этом регулятор может отзывать разрешения и для уже выпущенных моделей.
  • Формально меры касаются всей иностранной продукции, но из-за доминирования Китая в робототехнике и производстве инверторов они фактически направлены против китайских поставщиков, отмечает Bloomberg. По словам источников Reuters, FCC также может освободить от ограничений «многих некитайских поставщиков».
  • В частности, запрет ударит по китайским производителям человекоподобных роботов — например, Unitree, доля которой на мировом рынке составляет чуть меньше 20%.
  • Кроме того, китайские компании производят больше 90% всех инверторов в мире — устройства среди прочего востребованы в солнечной энергетике и дата-центрах. Они преобразуют энергию в формат, пригодный для электросетей и оборудования.
  • Власти США опасаются, что импортируемые устройства могут «использоваться для кражи данных и кибератак» и станут угрозой для американских цепочек поставок.
  • В декабре 2025 года FCC запретила поставки новых моделей дронов из Китая и других стран из-за рисков для нацбезопасности. Мера в первую очередь затронула китайского производителя DJI.

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