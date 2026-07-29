Власти США запретили импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов — в первую очередь ограничения затронут китайских производителей

Мера должна «защитить развитие ИИ-инфраструктуры» в США.Источник: BloombergФедеральная комиссия по связи США (FCC) добавила в список товаров, представляющих «неприемлемый риск» для национальной безопасности, новые модели человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторы иностранного производства, пишет Reuters.Ограничения распространяются только на модели роботов и инверторов, которые ещё не вышли на рынок. При этом регулятор может отзывать разрешения и для уже выпущенных моделей.Формально меры касаются всей иностранной продукции, но из-за доминирования Китая в робототехнике и производстве инверторов они фактически направлены против китайских поставщиков, отмечает Bloomberg. По словам источников Reuters, FCC также может освободить от ограничений «многих некитайских поставщиков».В частности, запрет ударит по китайским производителям человекоподобных роботов — например, Unitree, доля которой на мировом рынке составляет чуть меньше 20%.Кроме того, китайские компании производят больше 90% всех инверторов в мире — устройства среди прочего востребованы в солнечной энергетике и дата-центрах. Они преобразуют энергию в формат, пригодный для электросетей и оборудования.Власти США опасаются, что импортируемые устройства могут «использоваться для кражи данных и кибератак» и станут угрозой для американских цепочек поставок.В декабре 2025 года FCC запретила поставки новых моделей дронов из Китая и других стран из-за рисков для нацбезопасности. Мера в первую очередь затронула китайского производителя DJI.#новости