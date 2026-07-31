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Евгения Евсеева
Право

Покупали китайские грузовые дроны и выдавали за российские: что известно о деле топ-менеджеров производителя майонеза «Слобода» о растрате на 8,6 млрд рублей

Продавали их при этом якобы Минобороны.

Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»

Кого задержали

  • По данным «Коммерсанта», в мае 2026 года задержали бывшего советника губернатора Самарской области и главу «Транспорта будущего» Юрия Козаренко. Этот проект создали при участии «Эфко», но затем он стал самостоятельной компанией.
  • «Транспорт будущего» занимается разработкой гражданских беспилотников: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обработки полей. У компании есть два дрона: большой грузовой и беспилотное аэротакси.
  • 30 июля арестовали акционера «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора компании Евгения Ляшенко, а также замдиректора по развитию Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева.
  • Ещё одна фигурантка дела — замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

В чём подозревают

  • Обвинение — по ст. 159 и ст. 160 УК. Всех задержанных считают причастными к особо крупному мошенничеству и растрате. Сумма ущерба, по данным следствия, — 8,6 млрд рублей.
  • Претензии связаны с «Транспортом будущего». По данным «Коммерсанта», речь идёт о махинациях во время реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Субсидии на неё выделял Минпромторг.
  • По версии следователей, участники дела вступили в сговор, чтобы похитить выделенные деньги. Для этого они закупали грузовые дроны в Китае, перемаркировывали их и преподносили как собственные. Об этом же писал Telegram-канал Mash: якобы компания закупала грузовые дроны по цене примерно в 1,2 млн рублей, а потом продавала их Минобороны за 8 млн рублей.
  • При этом, как полагает глава научно-производственного центра беспилотных систем «Ушкуйник» Алексей Чадаев, речь может идти о том, что Кустов и его компания «просто не справились со сложным технологическим и производственным проектом».
  • Заниматься «схемами» пришлось после того, как стали поджимать сроки, а взятые на себя «огромные обязательства» не удалось выполнить. Если бы у компании «нормально полетел S-80 и у русской армии появилась бы своя массовая “Баба-яга”, а у аграриев — универсальный серийный агродрон», то «они бы сумели объясниться с органами по поводу тех или иных решений».

Там у проекта было две чисто инженерных проблемы, значимость которых они в своё время недооценили, а когда стало ясно, что именно в них всё упирается — не успели уже исправить; а хаотичными действиями в режиме кризис-менеджмента, усугубившимися конфликтами сразу и в команде, и в пуле инвесторов, лишь усугубили свою ситуацию.

Почему так произошло? Потому что решали не инженеры, а менеджеры, инвесторы, пиарщики и джиарщики (специалисты по взаимодействию с госорганами — vc.ru). А инженеров особо не слушали — это ж просто люди на зарплате, зачем их слушать.

Алексей Чадаев, глава «Ушкуйник»

#редакция #эфко

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