Покупали китайские грузовые дроны и выдавали за российские: что известно о деле топ-менеджеров производителя майонеза «Слобода» о растрате на 8,6 млрд рублей

Там у проекта было две чисто инженерных проблемы, значимость которых они в своё время недооценили, а когда стало ясно, что именно в них всё упирается — не успели уже исправить; а хаотичными действиями в режиме кризис-менеджмента, усугубившимися конфликтами сразу и в команде, и в пуле инвесторов, лишь усугубили свою ситуацию.

Почему так произошло? Потому что решали не инженеры, а менеджеры, инвесторы, пиарщики и джиарщики (специалисты по взаимодействию с госорганами — vc.ru). А инженеров особо не слушали — это ж просто люди на зарплате, зачем их слушать.