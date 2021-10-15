Депутаты разработали законопроект об отключении рекомендательных систем в соцсетях и сервисах — «Ъ» Статьи редакции
Под новые правила могут попасть новостные агрегаторы, стриминги и видеосервисы.
- Одним из первых в Госдуме нового созыва могут рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных сервисов, сообщает «Ъ» со ссылкой на рабочую версию документа.
Алгоритмы рекомендаций используют VK, Instagram, YouTube, «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и другие. По законопроекту, площадки должны предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их.
- В марте Ассоциация юристов России внесла предложения в Госдуму, Минцифры и Совет федерации о регулировании рекомендательных систем. В них было указано, что алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, увеличивать риски социальных конфликтов.
- Законопроект разрабатывает комитет по информполитике. «В первую очередь он предполагает регулирование рекомендательных сервисов социальных сетей. Попадут ли под регулирование онлайн-кинотеатры — вопрос дискуссионный», — рассказал «Ъ» член комитета Антон Горелкин.
Рекомендательные системы — это механизм повышения качества услуг, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Ограничения могут затормозить развитие голосовых помощников и повлиять на финансовые показатели компаний, считает гендиректор «Сбер.Звука» Михаил Ильичев.
- В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование об алгоритмах Facebook. В нём указано, что одноимённая соцсеть, WhatsApp и Instagram могут причинять вред пользователям.
Видимо после этого этот закон придумали? https://meduza.io/shapito/2021/09/28/medvedev-byl-v-yarosti-kogda-twitter-snova-posovetoval-emu-podpisatsya-na-navalnogo
Член комитета по информационной политике Антон Горелкин подтвердил факт разработки документа, отметив, что в рекомендательных сервисах соцсетей «важна прозрачность». Несколько дней назад Горелин заявлял, что «рекомендательные алгоритмы настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг».
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