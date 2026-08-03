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Ася Карпова
Право

Суд в Москве не признал ИИ-картины объектом авторского права и отказал дизайнеру — тот требовал компенсации от продавца мерча с его работами

Ответчиком выступала студия SlovoDna Кирилла Караваева, которая продавала футболки и худи с «Моной Лизой с вином».

Работа Позднякова в формате постера или картины в раме продаётся на Kudeko за €9,95, €22,90 или €50,90 (907 рублей, 2088 рублей или 4641 рубль по курсу ЦБ на 3 августа 2026 года). Скриншот vc.ru
Работа Позднякова в формате постера или картины в раме продаётся на Kudeko за €9,95, €22,90 или €50,90 (907 рублей, 2088 рублей или 4641 рубль по курсу ЦБ на 3 августа 2026 года). Скриншот vc.ru
  • Суд в Москве отказался признать изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» истца Артёма Позднякова объектами авторского права.
  • Ответчиком в карточке дела указано ИП, на которое зарегистрирован онлайн-магазин мерча SlovoDna. По словам заявителя, он использовал его работы на футболках, худи и свитшотах (сейчас этих позиций нет в наличии). На сайте продавца подобные товары стоят от 3000 до 8900 рублей. За нарушение авторских прав Поздняков требовал взыскать компенсацию.
  • Дизайнер рассказал, что выкупил фотографии «Джоконды» и статуи Свободы. В Photoshop он заменил у первой «положение руки, в руку с накрашенными ногтями поместил бокал вина, изменил объём волос, растрепав их, подрисовал круги (мешки) под глазами, прикрепил патчи под глаза, изменил мимику рта и контур лица», а статуе Свободы дорисовал бокал вина вместо факела. Он также предоставил заключение, что изменения сгенерированы с помощью встроенных нейросетей Photoshop.
  • Суд постановил, что Поздняков не смог доказать достаточный творческий вклад в новые изображения — «команды для искусственного интеллекта носят исключительно технический характер».
  • Образ «взъерошенных волос, одутловатости лица, бокала вина в руке» также не посчитали объектом авторского права, так как они «часто используются в искусстве и медиа».

#редакция #ии

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