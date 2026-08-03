ФСБ потребовала подключить «Т-Банк» и «Райффайзенбанк» к системе оперативно-розыскных мероприятий — The Bell

Оба банка судились из-за предписаний, но проиграли, узнало издание.Источник: «Ведомости» Как минимум два крупных российских банка, «Т-Банк» и «Райффайзенбанк», получили требования установить систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), пишет The Bell. Она должна обеспечить ФСБ круглосуточный удалённый доступ к данным интернет-сервисов банков.Банки подпадают под действие «закона Яровой», поскольку их приложения и сервисы позволяют пользователям обмениваться сообщениями. Такие компании признаются организаторами распространения информации и обязаны временно хранить содержание переписки и метаданные пользователей. В соответствующий реестр входят «Сбер», «Т-Банк», «Яндекс Банк», «Промсвязьбанк» и «Московский кредитный банк».«Райффайзенбанк» получил уведомление от ФСБ в мае 2024 года — от него потребовали согласовать план внедрения СОРМ для сервисов online.raiffeisen.ru и raiffeisen-media.ru и в течение трёх месяцев предоставить удалённый доступ. В 2025-м банк попытался через суд оспорить предписание, заявив, что предоставление ФСБ постоянного удалённого доступа может привести к незаконному раскрытию банковской тайны.«Т-Банк» получил аналогичное требование в марте 2023 года, но к середине 2025-го так его и не выполнил. В суде представитель банка заявил, что внедрение СОРМ уже началось, а завершение проекта запланировано на четвёртый квартал 2026 года. В обоих судебных процессах суды встали на сторону ФСБ, отмечает издание.В октябре 2025 года РБК писало, что ФСБ потребовала от крупных банков установить системы для хранения переписок и прочего контента, который «передают» пользователи их приложений.В мае 2026-го Минцифры расширило набор данных, которые операторы должны передавать через СОРМ: паспортные и «адресные» данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и «организационные сведения».#новости #сорм #райффайзенбанк #тбанк