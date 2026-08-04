ФСБ запланировала подключить криптобиржи и игровые сервисы к системе для хранения переписок и других данных, которыми обмениваются пользователи — The Bell

Платформы должны будут в режиме реального времени делиться информацией со спецслужбами.Источник: Jennifer YoungРечь о системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), пишет The Bell со ссылкой на презентацию сотрудника 12-го центра ФСБ Александра Самойлова, показанную в мае 2026 года на отраслевой конференции КРОС.Установка СОРМ позволяет спецслужбам получать круглосуточный автоматизированный удалённый доступ к данным пользователей сервисов, отмечает Frank Media. Система может отслеживать и анализировать интернет-трафик в реальном времени, хранить метаданные и контент, а также сопоставлять IP-адреса, логины, профили в соцсетях и платёжную информацию.ФСБ в 2022 году уже предлагала обязать криптобиржи передавать ей данные, но речь об обязательной установке СОРМ тогда не шла. А Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, предлагал распространить требования «закона Яровой» на игровые платформы. По его мнению, в современных играх вроде Fortnite, которые по сути похожи на соцсети, могут распространять экстремистскую информацию.Теперь власти намерены встроить эти площадки непосредственно в инфраструктуру СОРМ. Одновременно ФСБ добивается установки системы у крупных банков, писало РБК. The Bell сообщало, что служба требует этого от «Т-Банка» и «Райффайзенбанка».Требовать установки СОРМ по «закону Яровой» могут от организаторов распространения информации — с начала 2024 года Роскомнадзор внёс в реестр таких 124 новых сервиса. Среди них — Google, Amazon Web Services, WhatsApp, «Яндекс Банк», а также игровые компании Blizzard и GamersGate.Также Самойлов отметил, что требования этого закона до сих пор не исполняются в полном объёме даже крупнейшими операторами связи и интернет-компаниями. Степень внедрения СОРМ, по его словам, — 80%, но участники телекоммуникационного рынка назвают эту оценку завышенной.В июне 2026 года максимальный штраф за неисполнение требований по внедрению СОРМ повысили до 10 млн рублей.#новости