OpenAI заявила, что обвинения Apple в краже коммерческих секретов основаны на искажении событий и замалчивании ошибок в управлении доступа к данным

Компания показала переписку своего сотрудника с его бывшими коллегами из Apple, которая подтверждает, что ему не отключили доступ к внутренним системам после увольнения.Фото Getty Images OpenAI опубликовала ещё один ответ на иск Apple с обвинениями в краже секретов. В нём OpenAI называет претензии Apple «небрежными и агрессивными», а также указывает на «ошибки» и «искажения».В частности, OpenAI утверждает, что Apple неверно описала досудебное взаимодействие между компаниями. В иске говорилось, что Apple связывалась с OpenAI в феврале 2026 года, но не получила ответа.Однако юристы Apple направили письмо не тому адресату, перепутав азиатские фамилии, а затем ошибочно утверждали, что обсуждали претензии с генеральным юрисконсультом OpenAI, отмечает последняя. Впоследствии Apple признала ошибку.Отдельно OpenAI отвечает на претензии в адрес инженера Чана Лю. Apple обвиняет его в доступе к конфиденциальной информации после увольнения из компании. OpenAI отвечает, что Лю действовал по просьбе действующих сотрудников Apple, которые обращались к нему за помощью, а доступ к данным бывшего работодателя объясняет «остаточными правами». По версии OpenAI, проблема в том, что Apple недостаточно внимания уделяет ограничению доступа бывших сотрудников.Ещё одна часть ответа касается руководителя аппаратного направления OpenAI Танга Тана, который до этого 24 года проработал в Apple. Последняя обвинила его в подстрекательстве других бывших сотрудников к краже коммерческих секретов во время собеседований.OpenAI утверждает: Тан всегда настаивал, что компания не должна использовать какие‑либо конфиденциальные сведения конкурентов. Других аргументов не приводит.В июле OpenAI уже публиковала ответ на обвинения со стороны Apple. Тогда в компании заявили, что «серьёзно относятся к иску», но добавили, что не видели доказательств своей вины.Тая СиринаМнения16 июляМнение: Apple решила судиться с OpenAI, потому что не может ни купить, ни подавить конкурента ИИ-разработчик нарушил статус-кво в Кремниевой долине, считает техножурналист Business Insider Алистэр Барр.#новости #openai #apple