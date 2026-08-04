«Дочка» «Мегафона» подала к «М.Видео» иск на 1,8 млрд рублей

Он связан с долгом по договору поставки.Источник: WikimediaИск в Арбитражный суд Москвы подала ООО «Рево Чардж Рус», «дочка» «Мегафона», которая занимается дистрибуцией электроники, пишут «Ведомости». Ответчик — юрлицо «М.Видео-Эльдорадо» ООО «МВМ». Заявление уже приняли к производству, следующее заседание пройдёт 14 октября 2026 года. Других деталей нет.В «Рево Чардж Рус» уточнили, что компания обратилась в суд с требованием взыскать с «М.Видео» задолженность за товар, поставленный по договору. Подробностей не раскрыли.В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что выясняют обстоятельства спора. Пока оснований считать это заявление обоснованным нет, а задолженность перед поставщиком отсутствует.#новости #мегафон #мвидео