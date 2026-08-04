Власти США запланировали ввести запрет на импорт китайских комплектующих для дата-центров — Reuters

Посольство КНР в ответ призвало «прекратить очернять китайские компании».Источник: AterioФедеральная комиссия по связи США (FCC) готовит ограничения на импорт комплектующих для дата-центров из Китая, пишет Reuters со ссылкой на источники. Они могут вступить в силу до конца 2026 года.В первую очередь под запрет могут попасть оптические трансиверы — устройства, передающие данные внутри дата-центров по оптоволоконным кабелям. Власти США опасаются, что китайские производители могут использовать такое оборудование для кражи данных или запуска вредоносных программ.Потенциальные ограничения затронут китайскую Zhongji Innolight, на которую приходится около 27% мирового рынка трансиверов, отмечает Reuters. Примерно 90% выручки компания получает за пределами Китая.Мера может повлиять и на американские ИТ-компании, которым придётся переходить на более дорогую продукцию других производителей. Кроме того, по словам опрошенных изданием экспертов, у американских поставщиков нет «достаточных масштабов», чтобы заменить китайские компоненты.Посольство Китая в США призвало власти страны «прекратить очернять китайские компании» и пригрозило ответными мерами. В июле 2026 года FCC запретила импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов и роботов-пылесосов — фактически ограничения были направлены против китайских поставщиков.#новости