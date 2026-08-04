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Данила Бычков
Право

Власти США запланировали ввести запрет на импорт китайских комплектующих для дата-центров — Reuters

Посольство КНР в ответ призвало «прекратить очернять китайские компании».

Источник: Aterio
Источник: Aterio
  • Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит ограничения на импорт комплектующих для дата-центров из Китая, пишет Reuters со ссылкой на источники. Они могут вступить в силу до конца 2026 года.
  • В первую очередь под запрет могут попасть оптические трансиверы — устройства, передающие данные внутри дата-центров по оптоволоконным кабелям. Власти США опасаются, что китайские производители могут использовать такое оборудование для кражи данных или запуска вредоносных программ.
  • Потенциальные ограничения затронут китайскую Zhongji Innolight, на которую приходится около 27% мирового рынка трансиверов, отмечает Reuters. Примерно 90% выручки компания получает за пределами Китая.
  • Мера может повлиять и на американские ИТ-компании, которым придётся переходить на более дорогую продукцию других производителей. Кроме того, по словам опрошенных изданием экспертов, у американских поставщиков нет «достаточных масштабов», чтобы заменить китайские компоненты.
  • Посольство Китая в США призвало власти страны «прекратить очернять китайские компании» и пригрозило ответными мерами. В июле 2026 года FCC запретила импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов и роботов-пылесосов — фактически ограничения были направлены против китайских поставщиков.

#новости

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