МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов при сделках, которые суд признал недействительными — «Ведомости»

Инициативу подготовили к третьему пакету мер по борьбе с мошенничеством. Но другие ведомства её не поддерживают.Источник: ShutterstockЭто следует из таблицы разногласий к документу, с которой ознакомились «Ведомости».Генпрокуратура объясняет, что меру нужно включить в законопроект из-за того, что изменились схемы мошенничества. После усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники переключились на сферу недвижимости. Потеряв жильё, граждане остаются без места проживания и становятся уязвимыми для «вовлечения в диверсионную и другую противоправную деятельность».Окончательная позиция пока не сформирована. Генпрокуратура хочет дождаться доклада Росреестра — он, в свою очередь, выступает против инициативы. В ведомстве говорят, что вопрос уже рассматривался при обсуждении второго пакета мер по борьбе с мошенниками, но тогда Росреестр не нашёл оснований для введения меры.Но в целом в Росреестре поддерживают необходимость регулирования деятельности риелторов, однако считают, что нужна инициатива от Минцифры.В Минцифры же считают, что мошенничество в сделках с недвижимостью напрямую не связано с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, для борьбы с которыми и разрабатывается законопроект. Кроме того, ведомство отмечает, что оно не отвечает за регулирование рынка риелторских услуг.Артур ТомилкоПраво09.12.2025«Опасный прецедент»: как дело Долиной выявило риски сделок на «вторичке» и дошло до Верховного суда И как защититься при покупке недвижимости на вторичном рынке.#новости #недвижимость #мошенничество