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Евгения Евсеева
Право

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов при сделках, которые суд признал недействительными — «Ведомости»

Инициативу подготовили к третьему пакету мер по борьбе с мошенничеством. Но другие ведомства её не поддерживают.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Это следует из таблицы разногласий к документу, с которой ознакомились «Ведомости».
  • Генпрокуратура объясняет, что меру нужно включить в законопроект из-за того, что изменились схемы мошенничества. После усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники переключились на сферу недвижимости. Потеряв жильё, граждане остаются без места проживания и становятся уязвимыми для «вовлечения в диверсионную и другую противоправную деятельность».
  • Окончательная позиция пока не сформирована. Генпрокуратура хочет дождаться доклада Росреестра — он, в свою очередь, выступает против инициативы. В ведомстве говорят, что вопрос уже рассматривался при обсуждении второго пакета мер по борьбе с мошенниками, но тогда Росреестр не нашёл оснований для введения меры.
  • Но в целом в Росреестре поддерживают необходимость регулирования деятельности риелторов, однако считают, что нужна инициатива от Минцифры.
  • В Минцифры же считают, что мошенничество в сделках с недвижимостью напрямую не связано с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, для борьбы с которыми и разрабатывается законопроект. Кроме того, ведомство отмечает, что оно не отвечает за регулирование рынка риелторских услуг.
Артур Томилко
Право
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Фото ТАСС 

#новости #недвижимость #мошенничество

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