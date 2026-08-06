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Данила Бычков
Право

OpenAI попросила суд отклонить иск Apple о краже коммерческой тайны, назвав обвинения «необоснованными»

Компания заявила, что создаёт «нечто совершенно новое и отличающееся от всего, что есть у Apple».

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • OpenAI обратилась к федеральному судье с просьбой отклонить иск о краже коммерческой тайны, который Apple подала в июле 2026 года, пишет Bloomberg.
  • Компания назвала обвинения «необоснованными» и подчеркнула, что «не заинтересована» в коммерческих тайнах, так как создаёт «нечто совершенно новое и отличающееся от всего, что есть у Apple».
  • По словам OpenAI, глава аппаратного направления компании Танг Тан действовал «в соответствии с общепринятыми стандартами найма», когда проводил собеседования с сотрудниками Apple. А инженер Чан Лю, которого Apple обвиняла в доступе к конфиденциальной информации после увольнения из компании, действовал по просьбе бывших коллег, которые обращались к нему за помощью.
  • Apple утверждала, что бывшие сотрудники компании, перешедшие в OpenAI, включая Танга Тана и Чана Лю, использовали конфиденциальные данные для разработки устройств.
  • В июле 2026-го OpenAI опубликовала ответ на обвинения со стороны Apple. Тогда в компании заявили, что «серьёзно относятся к иску», но добавили, что не видели доказательств своей вины.
  • В августе 2026 года OpenAI заявила, что обвинения Apple в краже коммерческих секретов основаны на искажении событий и замалчивании ошибок в управлении доступом к данным. В качестве доказательства компания показала переписку своего сотрудника с бывшими коллегами из Apple, подтверждавшую, что ему не отключили доступ к внутренним системам после увольнения.
Тая Сирина
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